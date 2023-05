Besteiro supervisa en Ares, Fene y Neda los proyectos de los fondos de recuperación

El delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, realizó hoy una ruta por varios municipios de la comarca en calidad de representante del PSdeG-PSOE. Lo hizo con el objetivo de conocer las demandas de los candidatos de la formación a las Alcaldías de Ares, Fene y Neda, así como para supervisar los proyectos desarrollados en el marco de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno estatal.



La primera parada, al mediodía, le llevó hasta tierras aresanas, en donde se entrevistó con el regidor, Julio Iglesias. “Estivemos vendo todo o plan de desenvolvemento dos fondos do Goberno, que responden a varias realidades como a mellora das infraestruturas, da rede de eficiencia enerxética (as inversións do IDAE), a rehabilitación de vivenda... en definitiva, todas esas cuestións que entraban no marco dos fondos”, explicó a su llegada al segundo punto del itinerario, Fene, en donde atendió a la prensa.



Allí le acompañó en su visita el alcaldable, Joaquín Ayala, y varios miembros que conforman el listado de su equipo de cara a los comicios del día 28.



El centro de salud del municipio sirvió de punto de partida para conocer un poco más el municipio. Ayala censuró, precisamente, que el ejecutivo local no haya cedido todavía al ejecutivo gallego las parcelas necesarias para la construcción de las nuevas instalaciones sanitarias. “Parécenos que pasou o suficiente tempo para ter xa os terreos á disposición da Xunta. Problemas? Varios, si, pero ano e medio creo que é tempo dabondo para arranxar isto”, censuraba el candidato.

Situación de las parroquias

En dicho emplazamiento aprovechó Besteiro para destacar la apuesta del Ejecutivo por “impulsar a construción de novas vivendas públicas”, incidiendo en la necesidad de “desenvolver esos novos solos, para xente que o precisa, é dicir, os xóvenes”, aseveró, subrayando la adquisición de terrenos aprobada en el Consejo de Ministros para edificar vivienda pública en los suelos de Defensa en el Sánchez Aguilera, en Ferrol.



Mientras, Ayala le recordó los problemas de inundaciones que padecen los vecinos de Perlío, la problemática que suponen las zonas denominadas APE (Áreas de Planeamiento Específico) en el PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) –que calificó de “corsé” que impide al municipio crecer– o la falta de agua potable en la parroquia de Magalofes. “Houbo un compromiso por parte da Deputación, Augas de Galicia e o propio Concello para que cada un aportase un tercio a este cometido”, censuró.



Tras el encuentro en Fene, Besteiro se desplazó hasta el vecino municipio de Neda, en donde mantuvo una reunión con el alcalde y candidato de nuevo, Ángel Alvariño, y varios miembros de la agrupación local.