MOECHE | Beatriz Bascoy (BNG): “Presentamos un programa sen utopías que trunquen ilusións”

La alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoy asegura que se presenta a la reelección con la satisfacción “de ter o programa cumprido nunha alta porcentaxe, iso pese á excepcional situación que vivimos coa pandemia, que obrigou a dirixir os esforzos e os recursos durante meses ao máis primordial, e aprazar outras accións previstas”. A pesar de ello estima Bascoy que se presentan a estos comicios “con máis do 85% do programa cumprido, e ao que lle fomos sumando as achegas froito da participación veciñal; penso que o noso traballo é o mellor aval para revalidar o goberno municipal e ese 68% de apoio que nos deron hai catro anos”, dice.



Cree que las cosas se hicieron bien, “aínda que iso teñen que dicilo os veciños o día 28”, precisa. No obstante, incide la regidora nacionalista que “o grupo de Goberno actuou como entendemos que debe facer un concello intelixente, aproveitando os recursos que temos e as oportunidades que se presentan”. Asegura que trabajan teniendo muy presente siempre la participación vecinal, que considera “unha base fundamental nun concello coma o noso que ten un movemento asociativo grande e dinámico”.

Destaca que las cosas se han hecho “con información e transparencia, con acertos e con erros, pero en contacto coa veciñanza para facela partícipe e tamén para renderlle contas”. Destaca avances como “a obra para un sistema propio de captación de auga, o avance na rehabilitación da feira e a consecución de fondos europeos para o recinto feiral por máis de 1.123.000 euros para impulsar un Centro de Dinamización Económica e Social (CEDES Rural TIC), a ampliación da rede de saneamento e de abastecemento, o Centro das Revoltas Irmandiñas ou o ansiado Xeoparque Cabo Ortegal, un proxecto colectivo de sete concellos que traerá grandes beneficios, así como, o centro de transformación agraria A Fusquenlla de carácter comarcal, pero sobre todo a atención social, coa creación de novas prazas no SAF e do servizo de podoloxía a dependentes. Ao cabo, tratamos de poñer no centro da xestión as persoas”, subraya.



Con respecto a su proyecto la candidata del BNG asegura que presentan un programa “ambicioso pero sen utopías que trunquen as ilusións”, centrado en seguir avanzando en la ampliación de servicios básicos y mejoras sociales.