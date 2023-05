MAÑÓN| Conchi Galdo (Partido Autónomos): “Los autónomos tenemos que pasar a la conquista política para sobrevivir y para que nos respeten”

Conchi Galdo (Mañón, 1967) afronta su primera incursión en la política. Lo hace como candidata del Partido Autónomos, una nueva formación que promete velar por un colectivo al que ella pertenece. “Yo soy comerciante, y es lo que quiero ser, pero nos tienen que dejar ser. Y los autónomos tenemos que estar representados en una misma unión política porque si no, no nos escuchan ni en el Parlamento, ni en las Diputaciones ni en los Concellos”, dice. “Llevamos años siendo maltratados tanto por el PSOE como por el PP. El PP se ocupa de las grandes empresas, a nosotros nos ignora; y para el PSOE no somos más que unos defraudadores”.

Dice que en su concello, Mañón, el 50% “somos autónomos” y su partido está dispuesto a “cuidar” al colectivo, con encuentros mensuales para escuchar sus necesidades y llevarlas al pleno para ser solucionadas; a frenar acciones que consideran abusivas para parte de la administración; así como facilitar los trámites burocráticos para la apertura de negocios. Junto a estas medidas, el Partido Autónomos de Mañón considera también esencial mejorar el patrimonio municipal, a través de un proyecto de mantenimiento con la creación de equipos de inspección y conservación del mismo. “Si soy elegida, cada quince días me pasaré por los distintos lugares del municipio para saber de primera mano qué es lo que preocupa o hace falta”, asegura.

Su proyecto apuesta también por la recuperación del patrimonio turístico, “porque aquí tenemos una riqueza impresionante; todo es una belleza. Los molinos de agua, de viento, la base americana, el camino dos arrieiros, los, senderos, las mámoas, los castros...”. El proyecto de perfeccionamiento catrastral será una de las claves de su programa, proponiendo la creación de una oficina catastral para que los propietarios no tengan problemas con la documentación “y queden bien hechas las cosas para dejar a los que vienen detrás”.

Luchar por poner un camping, una depuradora para “poder vender el marisco aquí” y la creación de oficina de networking que favorezca la relación entre los jóvenes y empresas son otras de sus propuestas.