AS SOMOZAS | Óscar Meizoso (PSOE): “Para mi todos los puntos del programa son importantes, pero el que más destacaría serían los servicios sociales”

El candidato a la Alcaldía de As Somozas por el PSdeG/PSOE, Óscar Meizoso, lidera una propuesta que pone los beneficios a la vecindad por delante de todo. Tal es así, que al ser cuestionado por aquellos puntos más destacables de su programa, sentencia que “todos son importantes”, pero que su prioridad por encima de cualquier otra coas sería “los servicios sociales, la sanidad y salud pública y el empleo”.



Si bien en actual mandato saliente el ahora de nuevo alcaldable logró arrebatarle un asiento en la corporación al Partido Popular, Meizoso no se conforma. Es por ello que afirma rotundo que su objetivo es “poder alcanzar el mandato”, para lo que solicita “el apoyo de los vecinos de As Somozas”. Finalmente, el candidato se muestra especialmente crítico con el actual gobierno, del que considera que ha dejado de lado las necesidades de la vecindad, principalmente a aquellos que viven en puntos más alejados del núcleo urbano. En este sentido, Óscar Meizoso asevera que sería necesario “meter unas horas más de servicios sociales para atender a las personas mayores y que no se haga todo en el centro de As Somozas”. A este respecto, el candidato socialista espeta que “el resto de vecinos” también forman parte del término municipal “y pagamos nuestras contribuciones”. Por último, el alcaldable se compromete a “trabajar para que vengan nuevas empresas”.