AS SOMOZAS | Juan Alonso Tembrás (PP): “A nosa principal aspiración é que os veciños de As Somozas teñan a maior calidade de vida”

El actual regidor de As Somozas, Juan Alonso Tembrás, se enfrenta a la reelección con una propuesta centrada en la vecindad y en reforzar la economía que busca dar continuidad a las iniciativas que ya se encuentran en marcha. “O punto máis destacable sería que se poñan en funcionamento todos os proxectos que hai no polígono, que son moitos”, asevera el alcalde, poniendo como ejemplo las plantas de IFFE Biotech y Nervión. En este sentido, Tembrás incide en que cuentan con que en los próximos meses el área industrial estará ocupada al 100%, lo que la convertirá, de cara a As Somozas y la comarca “nun punto de traballo”. Otro apartado en el que hace hincapié el candidato popular es en la puesta en marcha de un vehículo municipal, ligado al centro cívico “para todos os vecinos que querían ir a actividades”, así como un servicio de desplazamiento para que los habitantes “poidan ir ao centro médico”.



En cuanto a sus aspiraciones para este mandato, el de nuevo alcaldable apunta que estas pasan por que “os veciños de As Somozas teñan a mellor calidade de vida”. En este sentido, el candidato apunta que, con las infraestructuras municipales completadas, “como o centro cívico, o de ocio para nenos, a casa do maior...”, espera que “o diñeiro” que el consistorio ingrese por la actividad en el polígono pueda redundar en la vecindad.



Por último, como aspecto negativo a mejorar, Tembrás señala a las cifras de paro. “Se a xente ten diñeiro, ten calidade de vida”.