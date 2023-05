AS PONTES| Valentín González Formoso (PSOE): “A Xunta debe facilitar os proxectos que van transformar As Pontes nun dos primeiros enclaves industriais”

Aunque desde la oposición siempre se ha criticado que Valentín González Formoso (As Pontes, 1971) se dedicase más al partido (PSdG) y a la presidencia de la Diputación que a la administración municipal, lo cierto es que su solvencia no se discute, superando con creces la mayoría absoluta desde que se hizo con el bastón de mando ya en 2007.



Asegura que se presenta a estos comicios “coa intención de revalidar o apoio maioritario dos veciños nun momento no que se necesita máis que nunca a todo aquel que estea comprometido co seu futuro, se remangue e se poña a traballar”, incide. Asimismo considera el candidato del PSOE que las cosas durante todos estos años al frente de la Alcaldía se han hecho bien, “tendo en conta cincunstancias que teñen gran influencia como iniciar o periodo de xestión no comezo da crise económica máis importante da historia, tamén nos afectou o peche de empresas que levaban décadas operando no noso concello e con dificultades engadidas como a pandemia e a guerra en Ucraína”. Sostiene que, pese a todo ello, “fomos capaces de revolucionar a vida urbanísticamente, pacificar unha vila dividida políticamente, fomentar esa unión e que servira de forza para recuperar a ilusión e reforzar proxectos que permitan reter xente nova, que os veciños estean orgullosos da súa vila, potenciando as nosas fortalezas económicas, rurais e naturais”.



Con respecto a las reivindicaciones que presenta en su programa para As Pontes de cara a los próximos cuatro años, Valentín González insiste en que es necesario que “a Xunta de Galicia facilite os proxectos que van converter As Pontes nun dos primeiros enclaves industriais do país, axilice as expropiacións, que prosiga na senda de colaboración institucional e permita concretar eses proxectos dos que están pendientes moitos traballadores afectados, ben sexa polo peche da térmica ou por necesidades da propia vila, podendo servir como revulsivo par recuperar veciños que tiveron que marchar, sobre todo xente formada e preparada”. Añade que todo esto supondrá “unha oportunidade de ouro para toda a comunidade de Galicia e non só para As Pontes”.



Otra prioridad es dotar a la villa pontesa de suelo. “Necesitamos chan industrial, porque o que hai está a piques de se esgotar e precisamos dun apoio rotundo e decidido da Xunta de Galicia e tamén do Estado para acadar estas pretensións que faciliten a chegada de novas empresas e tamen de novos veciños”.