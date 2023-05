AS PONTES| Carmela Franco (BNG): “Hai que dinamizar turismo e comercio e contar cuns servizos sociais que nos convertan na Vila dos Coidados ”

Carmela Franco (As Pontes, 1999) es Graduada en Filoloxía Galega con un máster en Literatura Comparada y en proceso de obtener otro en Profesorado. Asegura que se presenta a las elecciones “tras realizar un proceso de renovación coherente incorporando nas listas novas caras e ideas que se complementan con persoas que teñen acreditada experiencia no traballo municipal. O noso obxectivo é poñer fin ao non-modelo que levamos padecendo nos últimos anos que se limita a reproducir promesas sen garantías”, asegura.

Sostiene además que “o tempo das maiorías absolutas rematou e temos que traballar todas para que As Pontes aproveite as oportunidades que se nos están a presentar”, subraya. Considera Carmela Franco que en As Pontes queda mucho por hacer, “a vila debería avanzar para converterse de novo nunha terra de oportunidades. Debemos reclamar xa que se poña en marcha o concurso de Transición Xusta para aproveitar as vantaxes enerxéticas dos nosos 1.400MW, asentar empresas e xerar emprego de calidade aquí para reter talento ao mesmo tempo que se mellore a oferta formativa”.

Cree que el gobierno municipal actual “esqueceuse da mocidade e nestes próximos catro anos temos que situala no centro. Asemade, débese dinamizar o comercio local e apostar dunha vez por todas por un modelo turístico de calidade, cun modelo económico diversificado”. Afirma que “todo isto debe ir guiado por un modelo de servizos sociais que nos converta na Vila dos Coidados, que atenda as necesidades de toda a veciñanza. Doutra banda, temos que sacar adiante por fin o PXOM no que se teñan en contan as necesidades específicas de certos barrios e do rural, para poder avanzar de forma conxunta e rematar coa parálise urbanística”.



Su programa se centra “en poñer no centro ás persoas, optimizar recursos, poñer en marcha un Fogar Municipal para maiores na Canle IV, fomentar a participación da veciñanza, tendo en conta a entidades veciñais e á comunidade educativa, recuperar servizos públicos que foron suprimidos ou precarizados coma a OMIC ou a Oficina de Recadación e crear un Plan de Emancipación Xuvenil, e o un Lar da Mocidade”.