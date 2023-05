El PSdeG-PSOE de San Sadurniño presentó ayer su lista para los próximos comicios, que estará encabezada por Juan Alberto Rivera.



El candidato estuvo acompañado por el secretario general del partido en A Coruña, Bernardo Fernández, y por la diputada en el Congreso, Natividad González Laso.

Rivera señaló como objetivo “mellorar o clima social no Concello”, dejando atrás, dijo, “o proxecto esgotado do actual goberno en mans do BNG”. Se marcó como prioridad mejorar el abastecimiento de agua.