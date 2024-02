El sector inmobiliario advierte de que el índice para el alquiler frenará aún más la oferta

Portales inmobiliarios, asociaciones o empresas de gestión del alquiler han rechazado el índice de precios de referencia para controlar los alquileres en las zonas tensionadas ya que frenará la entrada de nuevas viviendas al mercado, reduciendo aún más la oferta y presionando al alza los precios.



La Federación de Asociaciones Inmobiliaria (FAI) asegura que un índice de precios del alquiler que obligue a topar las rentas creará más temor entre los propietarios, lo que agudizará la huida de arrendadores de vivienda habitual del mercado y reducirá todavía más la oferta.



Según sus datos, FAI subraya que ya ha habido una fuga de propietarios desde que la Ley de Vivienda entró en vigor en mayo de 2023; más del 21% hacía el alquiler temporal o turístico y un 13% hacia la compraventa.



Por ello, considera urgente un plan de choque entre Gobierno y comunidades autónomas para frenar la escalada de precios del alquiler y la caída de más de un 30 % de la oferta y agrega que el Ministerio de Vivienda debe actuar con rapidez y evitar que estalle la "burbuja" del alquiler.



Desde el portal inmobiliario Idealista su portavoz, Francisco Iñareta, señala que la única manera de darle la vuelta a la dramática situación del alquiler no es actuando en los precios sino en la falta de oferta y entiende que dedicar tiempo y dinero a este índice es echar más gasolina al fuego y una falta de responsabilidad y sensibilidad con la desesperación de miles de familias que no encuentran casa en alquiler.



En este sentido, cree que esta medida fallida agravará el problema reduciendo más el mercado y tensionando los precios al alza y entiende que el índice de precios confirma la crónica de la muerte anunciada del mercado del alquiler, gracias a la reincidencia en políticas ya fracasadas en países de nuestro entorno.



Fotocasa considera que este índice no va a ser efectivo en el mercado actual, ya que éste está dirigido a nuevos contratos y a grandes tenedores, que conforman un porcentaje muy reducido del mercado. Además, el decalaje con el que nace, al utilizar los datos tributarios del pasado ejercicio, no se ajusta a la fotografía real del mercado en cada momento, lo que imposibilita conocer el precio con rigor.



Alquiler Seguro también cree que el principal problema del alquiler es la falta de oferta, que ha tensionado el mercado, con unos precios al alza y subraya que este índice de precios no será la mejor solución a un problema de fondo, que es la falta de viviendas en alquiler en las principales provincias españolas.



Pisos.com agrega que siguen existiendo las mismas dudas sobre la efectividad del control de los precios de alquiler y sobre la propia Ley de Vivienda y sostiene que no ayuda que Cataluña se haya mostrado en desacuerdo con la metodología del cálculo. Además, considera que es un freno a la incorporación de nuevas viviendas al mercado del alquiler y que tendrá poca efectividad.



Desde las formaciones políticas, Podemos subraya que solo en enero los precios del alquiler han subido casi un 11 % y que España necesita un índice de precios de alquiler robusto que haga efectiva la regulación de precios ya contenida en la Ley de Vivienda.



Por parte de SUMAR, Iñigo Errejón, ha mostrado su preocupación porque entiende que este índice deja horquillas demasiado altas que no sirven para nada y pueden ser contraproducente, no se conocen qué criterios objetivos se van a fijar, también para determinar el estado de la vivienda, y no es vinculante para pequeños propietarios y lamenta que actualmente los precios del alquiler sean un abuso.