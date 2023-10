Nueve de cada diez consumidores continúa recibiendo llamadas comerciales no deseadas

Nueve de cada diez consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales no deseadas, tres meses después de la entrada en vigor de la Ley General de Telecomunicaciones que prohíbe las conocidas popularmente como llamadas "spam".



Esa es la conclusión de una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios, en la que han participado 1.518 personas y que revela una frecuencia de estas llamadas muy elevada: el 23 % de los encuestados recibieron diez o más llamadas en el último mes.



Desde el pasado 29 de junio, las empresas que comercializan bienes y servicios tienen prohibido realizar llamadas a usuarios que no hayan dado previamente su consentimiento expreso, en virtud de la citada ley que se publicó en 2022, pero que daba un plazo de un año para la entrada en vigor.



Los datos de esta encuesta evidencian, sin embargo, que una de cada cinco llamadas incumple directamente la normativa porque el teleoperador no identifica a la empresa para la que trabaja.



El resto de ellas provienen en su mayoría (un 72 %) de compañías con las que el consumidor no tiene contratado ningún servicio, aunque eso no implica que las llamadas sean ilegales porque la normativa permite la cesión de datos entre compañías cuando el usuario no se oponga expresamente a ello.



Y para el consumidor, tal y como admite la OCU, es casi imposible conocer si la llamada se puede denunciar o no ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd), a la que la organización exige que controle y vigile y que cuando sea precisoimponga "sanciones ejemplares".



Por eso, el consejo para el consumidor es claro: antes de firmar cualquier nuevo contrato de servicios, debe revisar detalladamente las autorizaciones propuestas por la compañía y que a menudo ya están marcadas por defecto para validar y consentir este tipo de uso.



Más sencillo es aún otra acción preventiva, que aprovechan hasta un 37 % de los encuestados, activar la opción "Detección de llamadas y spam" para que se filtren y no suenen, si el móvil es Android, y si es un iPhone hay que descargar esta función en la App Store.



Si aún así se siguen recibiendo llamadas constantes de una compañía concreta, se tendrá que contactar por escrito para que deje de usar sus datos personales con fines comerciales.