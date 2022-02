Formoso se muestra a favor de un aprovechamiento eólico "responsable" y tiende la mano a la Xunta para "un acuerdo"

El secretario xeral del PSdG, Valentín González Formoso, se ha posicionado a favor de apostar "por una eólica responsable, pero sin especulación" y ha tendido la mano a la Xunta para alcanzar "un acuerdo" en esta línea.





El también presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes (A Coruña), ha participado este jueves en el ciclo 'Conversas no Parador', organizado por el Club de Prensa de Ferrol en el establecimiento hostelero de la ciudad naval.





Allí, el responsable socialista ha incidido en que el aprovechamiento de la energía eólica en Galicia no puede llevarse a cabo "de cualquier forma", por lo que ha demandado al Gobierno gallego que ejerza su "liderazgo".





"Yo estoy dispuesto a sentarme en una mesa con todo el mundo para llegar a un acuerdo urgente sobre esto, ya que no nos encontramos en la etapa de planificación y no podemos esperar diez años para las nuevas implantaciones", ha aseverado González Formoso.





También en el ámbito energético, ha detallado que el futuro de este sector está en Galicia. "Tenemos agua y viento, ya que la solución se llama hidrógen. La Unión Europea lo tiene claro, también los países más avanzados de manera medioambiental e industrial. Y en Galicia, que es donde tenemos este recurso, no estamos hablando de eso, salvo aquí, en Ferrol", ha remarcado el líder socialista antes de alabar la apuesta que realiza el alcalde ferrolano, Ángel Mato, por la eólica marina.





SECTOR NAVAL

En cuanto al sector naval, González Formoso se ha posicionado a favor de la construcción del dique seco cubierto para el astillero de Navantia Ferrol.





"Ahora hay una inversión importante como es el taller de subbloques, de casi 100 millones de euros, pero sin el dique, no va a dejar de ser como una bicicleta con una sola rueda, para lograr ese deseado índice de competitividad del astillero y que va a redundar en más carga de trabajo", ha añadido.





A preguntas de los medios de comunicación, el máximo responsable del PSOE en Galicia también se ha referido al aislamiento que sufre Ferrol en las conexiones ferroviarias y así ha detallado que "es más que importante, ya que sin ella hay unas dificultades de futuro clarísimas".





"Nos separa de esa realidad que es la alta velocidad, porque nos va a desvincular en cuanto a movilidad, ya no sólo en el ámbito laboral y personal, sino también en el productivo, turístico y del transporte de mercancías", ha resaltado.





CRÍTICAS A FEIJÓO

En el ámbito sanitario, González Formoso ha aprovechado este encuentro para reclamar un blindaje por ley a los tiempos máximos para ser atendidos en los servicios de atención primaria.





"Estamos descubriendo un Alberto Núñez Feijóo que yo no conocía, que es el del no, que dice no al reparto de fondos europeos, no a la reforma laboral, no al acuerdo de pensiones y nosotros lo que queremos hacer es política constructiva", ha detallado.