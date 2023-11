Díaz ve "factible" un acuerdo sobre el salario mínimo y pide a los agentes sociales estar a la altura

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió este lunes a la patronal y los sindicatos que estén "a la altura de las circunstancias" para lograr un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que considera "factible" vistas las posiciones de ambos.

"Les pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay de dar serenidad y tranquilidad, como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo", dijo en declaraciones a la prensa a su llegada al consejo de ministros de Empleo de la Unión Europea en Bruselas.

La titular de Trabajo consideró que es "muy buena noticia" que tanto la patronal como los sindicatos hagan propuestas de cara a la negociación y subrayó que el ministerio va a "intentar alcanzar un acuerdo".

"Me van a encontrar siempre en el acuerdo y, por tanto, quedo a resultas de esa mesa que presidirá el secretario de Estado el jueves, en la que la vocación va a ser que los trabajadores y trabajadoras no sufran la pérdida del poder adquisitivo y, en segundo lugar, alcanzar un acuerdo que me parece que es factible entre las posiciones de los sindicatos y de las patronales", añadió.

El ministerio de Trabajo, que ha convocado para el jueves la mesa de diálogo social para debatir la subida del SMI, viene defendiendo que para evitar la pérdida de poder adquisitivo este debe aumentar en línea con la tasa media del índice de precios al consumo (IPC) que, según señaló Díaz, se situará a finales de noviembre "entre el 3,7 y 3,8 %".