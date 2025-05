“CAIXA: Se ha realizado una transferencia desde su cuenta por 3,000.OO EUR, si usted no ha realizado este pago, ingrese a: caixabank-pagos.com.” (sic). ¿Has recibido en las últimas horas un mensaje como este en tu teléfono móvil?

Elimínalo lo antes posible. Los delincuentes han suplantado a la compañía para vaciar la cuenta de sus víctimas. Se trata de un fraude conocido como smishing. “Consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico. Generalmente el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto”, indican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Cuidado con este mensaje que suplanta a CaixaBank para vaciar tu cuenta

En esta ocasión, los ciberdelincuentes suplantan a la entidad financiera a través de un mensaje de texto bajo el pretexto de una falsa transferencia de 3.000 euros. No obstante, contiene indicios de estafa: el SMS contiene frases mal construidas o sin sentido, faltas de ortografía… Una compañía no cometerá este tipo de errores y se asegurará de que el contenido sea correcto, ya que cuida la imagen que transmite a los usuarios para mantener su buena reputación. De hecho, el nombre de la entidad está mal escrito: Caixa, cuando su nombre comercial es CaixaBank.

Además, el enlace que aparece no corresponde a CaixaBank, se trata de un enlace fraudulento que no guarda relación con la página oficial del banco. Si se escribe en el navegador, aparece una alerta que informa que la página no es segura.

Como normal general, desconfía de este tipo de mensajes que con distintos pretextos solicitan información personal. Nunca se debe hacer clic en los enlaces que aparezcan en un SMS, ya que es posible que redirijan a una página web fraudulenta. Para chequear si el enlace es verdadero y procede de la compañía que dice ser, escribe la página directamente en el navegador.

Si crees que has sido víctima, contacta con la entidad bancaria cuanto antes

Desde la entidad bancaria ofrecen una serie de consejos en su página web para aquellas personas que han caído en esta estafa u en otra de características similares. El primero es poner el fraude en conocimiento de la entidad bancaria de la que se es cliente con la mayor celeridad posible.

También recomiendan guardar todos los datos e información relativa a las conversaciones mantenidas con el estafador y con toda esa información interponer una denuncia. “Si detectas operaciones sospechosas en tu cuenta, has facilitado tus datos en lo que crees que es una campaña de fraude, o crees que estás siendo víctima de un fraude, contacta con tu gestor de oficina o llama al servicio de atención al cliente 24h 93 887 25 25 / 900 40 40 9 o si estás en el extranjero el +34 938 87 25 25”, indican.