Correos Market, el impulso del e-commerce para las empresas españolas

Productos nacionales de calidad sin comisiones, ni intermediarios directamente a tu casa gracias a Correos Market







Correos impulsa el comercio electrónico de las empresas españolas con su Marketplace https://www.market.correos.es/ ,en la que destaca la ausencia de comisiones de venta y el uso de toda la red logística de Correos, permite que las empresas españolas que usan su plataforma hagan llegar productos nacionales de calidad directamente a tu casa.





Desde la llegada del Covid-19, la crisis económica y la guerra de Ucrania todos hemos visto modificados nuestros hábitos de consumo debido al alza de precios provocada por la situación actual, donde el mercado está modificándose de manera continua. Por eso desde Correos se comprometen a ayudar en todo lo posible, aplicando medidas de apoyo a los productores y vendedores de nuestro país (sin importar su tamaño) ante la subida continua de precios.









Correos Market cuenta ya con más de 1.300 vendedores que comercializan más de 15.000 productos en todo el territorio español y Portugal. Su objetivo es ayudar a todos los sectores que componen el tejido empresarial español, sin cobrar comisiones de venta a las empresas que forman parte de su plataforma, disfrutando así de un ahorro de entre el 15-30 % que en otras plataformas e-commerce tienen que pagar. De esta manera la compañía únicamente factura los servicios de logística y envío de paquetería sin añadir más gastos, contribuyendo así a un crecimiento sostenible y un beneficio que revierte en el tejido productivo de las empresas españolas.





Como otra medida de apoyo ofrecen la posibilidad de contratar su proceso logístico completo, una solución integral de comercio on line, que ofrece un canal de promoción y venta, picking -recogida-, almacenamiento, packing -empaquetado y preparación de envíos- y devoluciones. Empresas como la de Marta, propietaria de Cuquines, que nos comenta: “notamos una mejora de sus ventas y mayor visibilidad. Estoy muy satisfecha con la plataforma, porque tengo el apoyo del equipo de Correos para todo, tanto para diseñar su web, subir productos o imágenes… preparar los envíos es muy sencillo, la gestión de devoluciones igual de sencilla y todo esto sin costes adicionales”.









Algo parecido comentan en Brancal la empresa de Lucas, productor valenciano, “confíe y decidí trabajar con la plataforma de Correos no solo por su prestigio de marca, sabía que siendo Correos sería algo grande. Estar en la plataforma mejora mi posicionamiento mi seo, me da más visibilidad y he notado mejoría en las ventas, estar trabajando con Correos es saber que cuento con el respaldo y reconocimiento de una marca de prestigio que ayuda en todo momento. Antes de la pandemia realicé acciones especiales con ellos fuera de la plataforma: durante las fallas de 2019 vendí mis productos en pleno centro de Valencia en un puesto efímero a pie de calle, también hice venta temporal de producto físico en oficinas de mi zona y espero poder retomar este tipo de acciones pues me reportaron múltiples beneficios sin comisiones añadidas ni gastos de más”. Por su parte Javier, de la empresa Aceites Heraldo, productor andaluz, añade: “Desde que trabajo con Correos he conseguido llevar mis productos a Canarias gracias al uso de toda la red logística de Correos y antes no me resultaba factible o tenía que pagar unos costes altos, cosa que con esta plataforma me ahorro”.







Con estas medidas, Correos Market https://www.market.correos.es/ofrece su infraestructura a todas las empresas españolas, poniendo a su disposición las 2.370 oficinas de la compañía distribuidas por todo el territorio español y su toda su red de logística para impulsar las ventas, dar visibilidad en el mercado on line, acceso a lugares donde antes no se llegaba… en definitiva aprovechando el conocimiento y confianza que inspira la marca Correos, para continuar trabajando en el impulso el desarrollo de la economía rural.