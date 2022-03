Yeferson: “Para vencer tendremos que ser fuertes”

El del sábado –19.00 horas en Riazor– es un partido para el que los jugadores que salten al campo no necesitan motivación extra. “No hace falta”, explica el extremo Heber Pena, “porque todos tenemos ganas de jugar y de conseguir los tres puntos que nos darían mucha moral y mucha confianza para meternos ahí arriba y pelear por el playoff”.



En efecto, una victoria ante el Deportivo catapultaría a los ferrolanos a la zona noble antes del doble enfrentamiento en A Malata ante equipos que tienen el mismo objetivo: Rayo Majadahonda y Real Unión.



“Sería un gran paso adelante en lo anímico”, corrobora el central Yeferson Quintana, consciente de la “dimensión” del equipo rival y de la urgencia de no encajar primero, como sucedió en Badajoz, ante Tudelano y en Pucela. “Creo que el primero que marque se llevará el partido”, pronostica el uruguayo, de ahí que la intención sea “golpear lo más fuerte que podamos” para contrarrestar el empuje blanquiazul al inicio, porque “después de haber sido nosotros mejores en la primera vuelta, ellos saldrán a por todas”. “Tendremos que ser fuertes, no dar ventajas”, añade en las vísperas de un choque cuya importancia “te lo hacen saber los hinchas del Racing”.









Apoyo en la grada





A la motivación natural de un derbi de estas características, “especial para todos”, precisa Heber Pena, se sumará el apoyo de la grada. Si no hay sorpresas, el Racing venderá las 900 facilitadas por el club coruñés –ayer ya se habían vendido 500–. “Habrá más”, prevé el naronés, que quiso agradecer “el esfuerzo que hace la gente por acompañarnos, porque sabemos que son momentos difíciles, así que intentaremos compensarlos con una victoria para que vuelvan contentos”, señaló.



Once puntos –a falta de que Competición confirme la victoria por 3-0 ante el Extremadura– separan a ambos equipos, diferencia que se ha reducido a consecuencia de las rachas divergentes que dibujan en el último mes: el Deportivo ha sumado cuatro puntos de 15, seis menos que el Racing. “Podemos competir con él y con todos; podemos ganarle a cualquiera, también fuera de casa”, recuerda Pena. “Con Deportivo, en Albacete, ante el Racing de Santander. No hemos sido inferiores a ninguno de ellos”, recalca, así que, añade, “intentaremos hacerlo una vez más y lograr los tres puntos: es el objetivo”.