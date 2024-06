Xaqui Rico, entrenador de O Val: “De perder, perder sempre así, coa cabeza ben alta e contra un rival de esta categoría”

El preparador local Xaqui Rico se mostró satisfecho con el duelo disputado por sus pupilos, especialmente hasta la última media hora de juego. “Estivemos moi ben dentro do plan de partido, se cadra alguna imprecisión nos últimos 30 metros, que é onde se marcan as diferencias, pero eles tíñannos ben estudiados”, apuntó el técnico. Una derrota con sabor agridulce al contar con varias ocasiones para firmar un mejor resultado.



“De perder, perden sempre así, coa cabeza ben alta e contra un rival da categoría do San Tirso”, apuntó Rico, que manifestó el cansancio y las bajas con las que su equipo llegaba a este duelo tras una campaña muy larga. “Foi un temporada espectacular, hoxe podía ser a guinda do pastel... pero non hai nada que dicir, dimos a cara todo o partido. Penso que se cadra fomos un pouco mellores, pero o San Tirso tirou unha vez e perdimos 0-1”, sentenció el técnico.