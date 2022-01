Una victoria para llegar al ecuador dentro del playoff

Una victoria el domingo ante una UD Logroñés en crisis de resultados, con un punto de los últimos doce en juego, permitiría al Racing llegar al ecuador de la temporada en puestos de playoff, el primer objetivo de la temporada para el club verde.



Pese a la trayectoria divergente que mantienen ambos contendientes en los últimos cuatro partidos –los ferrolanos han ganado dos y empatado otros dos–, la plantilla racinguista no se fía. En primer lugar, porque solo un punto los separa en la tabla clasificatoria y, además, porque, como señala el extremo Iñigo Alayeto, “ellos son un equipazo aunque no vengan en su mejor momento. Están deseando darle la vuelta a la situación y afrontarán este partido como un punto de inflexión”.



El encuentro ante el conjunto riojano será el primero de una serie de tres ante rivales de la zona alta. Dentro de una semana, el Racing jugará en El Sardinero y el sábado 29 recibirá en A Malata al Rayo Majadahonda, que con su triunfo del pasado martes sobre el Tudelano le ha arrebatado al conjunto de Cristóbal Parralo la tercera posición del grupo I de 1ª RFEF.



“Sabemos que agora veñen tres partidos moi importantes”, apunta Fernando Pumar, que, pese a recordar que “quedan aínda moitos puntos por disputar”, reconoce que estos choques más inmediatos “poden marcar se vas seguir neses postos ou non e tamén a diferenza de puntos”. “Todos son importantes”, recalca, “pero estas semanas, se cadra, aínda máis”.



Alayeto, por su parte, admite que “todavía queda mucho”, pero también advierte de que es “muy importante ganar este partido porque el Logroñés quiere estar con nosotros ahí arriba”. El jugador racinguista está convencido de que “si hacemos nuestro juego, si somos nosotros y si hacemos nuestro partido, estoy convencido de que podemos ganar”.









Mantener la identidad





Tanto el extremo navarro como Pumar inciden precisamente en la importancia de que el Racing mantenga su identidad. “Nós temos que ser nós mesmos”, señala el ourensano, “e o equipo sabe cal é a liña de traballo e ten as ideas moi claras. Non temos que saírnos de aí”, afirma, aunque matiza que “sempre tes que axustar algúns detalles polos puntos fortes do rival, pero nós temos que ser nós mesmos, e máis aquí, na casa”.



Con esa perspectiva seguirá preparando la plantilla el próximo encuentro en las sesiones de hoy en A Malata, mañana en A Gándara y el sábado aún por determinar, consciente de que con una victoria finalizarían, en palabras de Alayeto, una primera vuelta “bastante completa”.