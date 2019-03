Una victoria que da aire

Esta vez la moneda cayó cara. El Racing logró, gracias a un tanto de Laro Setién cuando quedaban cinco minutos para que finalizase el partido, una victoria de las que valen más que los tres puntos que se ponen en juego. Y no solo porque sean ante un rival directo por conseguir la permanencia como el Lealtad, sino porque llegan en una situación clasificatoria complicada que, al menos, ahora le da tranquilidad de cara a hacer frente el miércoles al partido aplazado ante el Palencia, en el que confía en dejar más encarrilada, si cabe, la continuidad en la categoría de bronce.



El Racing, a pesar de la importancia del partido, no fue capaz de tomar el control del mismo en los primeros minutos. Al contrario, se perdió en un sinfín de imprecisiones y errores que no le dejaron tener continuidad sobre el terreno de juego. Eso hizo que el Lealtad se notase más o menos cómodo sobre el campo, mantiendo su portería más o menos resguardada de los ataques rivales, aunque sin tener demasiada presencia ante la portería defendida por Ian Mackay.



Las cosas no mejoraron con el paso de los minutos. Al contrario, el empuje del Lealtad le hizo pasarse casi todo el tramo final de la primera parte muy cerca de la portería rival, incluso creando peligro especialmente con las acciones a balón parado. De todas maneras, fue la formación local la que más cerca estuvo de marcar con un par de acciones en las que Joselu y Maceira estuvieron a punto de conseguir el tanto que los adelantase en el marcador.



imprecisiones

No mejoraron demasiado las cosas durante una segunda parte en la que, a pesar de que el Lealtad no se acercó tanto a la portería racinguista como en la primera parte, tampoco pasó excesivos apuros para mantener el empate en el marcador. Porque, enfrente, el Racing no dio más sensación de peligro que a través del trabajo de Mendi o de un par de destellos de calidad de Dani Benítez –cuyo nivel fue creciendo a medida que transcurría la segunda parte–. Sin embargo le faltó la continuidad necesaria para llegar a tener el partido realmente controlado para imponerse.



Solo una jugada puntual podía sacar al encuentro del empate que registraba. Y esta llegó a falta de cinco minutos para el final del tiempo reglamentario, a través de un centro de Dani Benítez desde la izquierda que Laro Setién, que había entrado al terreno de juego unos minutos antes para convertirse en héroe inesperado, cabeceó al fondo de la red. Fue el tanto que dictó sentencia para un partido que, por lo menos, hace que la escuadra verde vea ahora el futuro mucho más claro de lo que podía ser.