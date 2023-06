Más de veinte medallas locales en las citas de base

El atletismo local vivió el pasado fin de semana una auténtica demostración de su buen estado de forma, y lo hizo tanto en el Gallego absoluto disputado en las pistas universitarias de Compostela como en la cita autonómica sub 10 y sub 12 por clubes e individual sub 14. En las pruebas de base, que tuvieron el estadio municipal de Calabagueiros, en O Barco, como sede, la delegación local consiguió más de una veintena de medallas, 21 para el Atletismo Narón y una para el Ferrol Atletismo.

Bruno Castro





El podio para el recientemente creado club ferrolano fue para Bruno Castro Pereira, ocupando la segunda posición en los 220 metros vallas en la prueba sub 14, a centésimas del ganador Mauro Seguín –Marineda–. En esta misma franja de edad, se proclamaron campeonas gallegas Aldara Ríos Domínguez y Alicia Espina –Narón–. La primera fue el mejor en lanzamiento de disco –colgándose también el bronce en el de peso–, con su compañera de club Ángela Lendoiro Rey en el tercer lugar. La entidad naronesa siguió su buen hacer en estos concursos, con el subcampeonato en martillo, de la mano de Lorena de Sousa.

Por su parte, Espina cruzó la meta como primera clasificada en los 3.000 marcha, con un tiempo de 17:11.35, frente a los 17:22.10 de su inmediata perseguidora, Alba Vázquez –Lucense–. Una prueba en la que su compañero Antón Díaz Gómez se subió también al podio, en su caso para colgarse el bronce. Enrique García López, mientras, fue subcampeón en los mil metros obstáculos.

Formación sub 14

Sub 12 y sub 10

Simultáneamente, en estas mismas instalaciones tuvo lugar un Gallego por clubes con el Narón como único representante local, firmando el tercer lugar en la tabla final masculina y el quinto en la femenina, con, además, trece podios individuales, destacando cuatro medallas de oro.



Unas primeras posiciones que fueron para Brais Castiñeira, Sergio González, Claudia Lendoiro y Carla Piñeiro en las pruebas de 500 sub 10, 1.000 sub 12, peso y pelota sub 10, respectivamente. Las medallas de plata llegaron gracias a las actuaciones de los sub 10 Adrián Leonardo –1.000–, Gael Seijido y Carme Paredes –ambos en 1.000 marcha–. Un lugar que también ocuparon los sub 12 Lucas González y Valeria Mera –500–, así como los relevos de 4x60, femenino y masculino.

Los atletas sub 10 Leo Peñas –salto de longitud– y Paula Morales –1.000– completaron el gran medallero de la joven cantera naronesa con sendas medallas de bronce.