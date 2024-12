Tripletes de varios locales en la carrera de A Malata

Los más jóvenes atletas sortearon el frío dando el máximo en la que fue la penúltima competición del Circuito Ferrolán de campo a través-Xogade. Unas carreras en la pista de A Malata y sus aledaños en los que la delegación comarcal de atletismo, si bien algo menos numerosa que en citas previas, llenó la mañana de un soleado sábado de puente.



En este evento de promoción, las caras que ocuparon las primeras posiciones en muchos de los podios resultaban ya familiares. Así, en la cita sub 8, Ezequiel Otero –Ría Ferrol– y su compañera Lola Pedre sumaron su segunda victoria consecutiva tras la conseguida a finales de noviembre en Covas, en un cajón que compartieron en esta ocasión con Hugo Lage –Náutico Narón–, Raúl Rama –Atletismo Narón– Sara Freire –Ría– y Aloia Vigo –A. Narón–. El también naronés Diego Fraga así como la pontesa Mireia Díaz –Olympo– le cogieron la medida al triunfo en este circuito y asimismo encadenaron su segundo triunfo, en su caso en sub 10. María Benasach –T. Ferrol–, Lía Sancho –A. Narón–, Raúl Alvite y Roi Agra –T. Ferrol– se colgaron las platas y los bronces.



Mientras, en sub 16, Samuel Tallón –Ferrol–, en sub 12 Adrián Leonardo –A. Narón– y Lucía Alvite –T. Ferrol– y en sub 14 Irene García –Natación Cedeira– consolidaron su dominio en esta competición, colgándose su tercer oro. Una posición de privilegio que en esta cita de A Malata consiguieron Miguel Benasach –T. Ferrol– y Sara Romero –Cedeira– en sub 14 y sub 16. Muchos de ellos sumando importantes puntos para la tabla por equipos. San Xiao, el 12 de enero, cerrará esta cita.

Natalia Rivas / Cedida

Campeonato de España: Natalia Rivas, del Ría Ferrol, en el “top 10” de la cita de promoción

La delegación estatal más destacada en las categorías máster y promoción disputó en Castro Urdiales el Campeonato de España de marcha de invierno. Una competición en la que la representación local corrió a cargo de la integrante del Ría Ferrol Natalia Rivas. La local terminó en el “top 10” –fue octava– de una carrera dominada por la internacional de la Atlética Lucense Aldara Meilán.