El Triatlón Ferrol gana en Pulpí para ser bronce

Las deportistas del Triatlón Ferrol lo volvieron a hacer. El equipo departamental se colgó su segundo bronce consecutivo en la competición de Primera División de la Liga Nacional de clubes, después de un espectacular fin de semana que las ferrolanas sellaron ayer en la localidad almeriense de Pulpí. Partiendo desde la cuarta posición en la clasificación general por entidades, las dos pruebas disputadas en tierras andaluzas eran la última oportunidad de las locales para auparse de nuevo al podio estatal. Y no las desperdiciaron.

Con la tercera posición conseguida en el Campeonato de España de relevos por parejas, prueba en la que tomaron parte las seis deportistas ferrolanas, las del Triatlón Ferrol ocupaban este mismo lugar en la general provisional de Primera, por lo que solo tenían que terminar por delante del grupo del Bétera. Pero las ferrolanas no se conformaron con solo acabar la competición estatal superando a este rival. Las locales quisieron superarlos a todos, haciéndose con el oro en esta nueva competición estatal de supersprint.

En esta novedosa cita, Melina y Camila Alonso, Inés Santiago y Ana Carvajal afrontaron con inteligencia las tres rondas dirimidas cada hora. Así, en la prueba clasificatoria, las ferrolanas pusieron toda la carne en el asador para acceder a las semifinales y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. “Non era boa táctica reservarse para o final, porque a primeira rolda era a que máis puntuaba. Saiamos 60 e eliminaban ás 20 últimas. Despois, corriamos 40 e quedabamos 20 para a final. Cada posto contaba”, comentó Melina Alonso al término de la competición. La ferrolana acabó su concurso con un bronce en la primera de las salidas como su mejor resultado, ya que después –con caída en la bicicleta incluida– terminó entre las quince mejores en la segunda y entre las ocho más destacadas en la última. Una carrera que sirvió no solo para sellar el oro en el campeonato y el bronce en la Liga, sino también para celebrar su cumpleaños en el podio, y con tarta incluida ante su emocionada cara de sorpresa. Mejor le fueron las cosas a su hermana Camila en lo que a resultados se refiere, ya que la ferrolana fue segunda en los tres triatlones supersprint dirimidos ayer. Inés Santiago y Ana Carvajal terminaron más retrasadas en las tres carreras disputadas, si bien en dos de las pruebas consiguieron hacerse con un lugar en el top10.

Cabe recordar que tanto el Nacional por parejas del sábado como el supersprint de ayer eran nuevas pruebas en el calendario estatal.