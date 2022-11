“Top 10” para Lucas Riola en el Estatal sub 16 de cross

Atletismo Narón y Ría Ferrol tomaron parte el pasado fin de semana en las citas celebradas en la localidad burgalesa de Atapuerca. En este conocido circuito tuvo lugar tanto el Campeonato de España por equipos como el Cross Internacional de esta localidad, con la presencia de la entidad naronesa en la primera de las citas y de la ferrolana en la segunda.



Así, las dos formaciones del Atletismo Narón compitieron en esta prueba en la franja de edad sub 16, en la que consiguieron firmar una posición de “top 10”. Esta llegó gracias a la actuación de Lucas Riola, décimo en esta carrera con un tiempo de 12:55 entre los más de 400 deportistas participantes. Sus compañeros de equipo Gael Varela, Iván López, Diego Tuimil y Xabier Bouza terminaron en posiciones más retrasadas, concretamente en los lugares 103, 305, 335 y 401, respectivamente. Unos resultados que le dieron al grupo naronés la trigésima posición.



Por su parte, sus compañeras Andrea Díaz, Alba Pena, Claudia Míguez e Irene Paz terminaron este Nacional de campo a través en la cuadragésimo quinta plaza. Díaz, con un tiempo de 12:51, fue la integrante más destacada del equipo, terminando en el lugar 89.







Internacional



También hubo presencia local en la competición internacional burgalesa, tanto de la mano del Atletismo Narón como del Ría Ferrol. Esta entidad contó en liza con Ricardo Negrete, Mohammed Kassimi y Sergio Fernández, con Negrete ocupando la vigésimo sexta posición en el cuadro sub 18 y sus compañeros en los lugares 116 y 290. Unos deportistas que acudieron a esta cita de manera individual, sufragando los gastos familiares y entrenadores, ya que al tratarse de un campeonato no oficial la entidad ferrolana no tenía que hacerse cargo de los gastos derivados de su participación, como así señalan desde la propia entidad.



Además de estos, el naronés Martín Barreiro finalizó en la posición 127 en el cuadro sub 20, una categoría en la que el ferrolano Pedro Osorio no pudo finalizar.