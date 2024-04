Todas las cosas buenas que le pasan al Fendetestas

En una temporada llena de cosas buenas, al Fendetestas de As Pontes sólo le tiene que salir bien una más para ponerle el lazo a una temporada histórica en la entidad de la villa. El Manuel Anxo Cortizo de Lalín puede convertirse mañana en el escenario en el que el equipo local no sólo logre el regreso a Primera Autonómica siete años después, sino que lo haga contando sus partidos por victorias en una, asimismo, atípica liga, dirimida a tres vueltas por la baja a última hora de uno de sus participantes.



El más difícil todavía en esta serie protagonizada por los ponteses será el de superar por cuarta vez y ahora también en casa, a su rival en la final por el título de liga y por el ascenso, el Lalín –15.00 horas–. “Les ganamos los tres partidos de liga, pero ninguno de ellos fueron fáciles, son siempre competidos”, señala Antón Gómez, el 10 de la entidad pontesa, “está todo bastante abierto”, recordando asimismo que fue esta campaña la primera vez que ganaron a los de Lalín en su terreno de juego.



La localidad pontevedresa será sede, no sólo de esta final de Segunda Autonómica, sino de todas los últimos duelos de las competiciones gallegas, por lo que, y a modo de bálsamo “todo el mundo del rugby gallego va a estar allí, no sólo la afición lalinense”. Una fiesta del rugby pontés y autonómico en la que asimismo habrá una gran cantidad de aficionados de la villa, como señala Gómez, que acudirán en autobús –además de las personas que lo hagan en sus vehículos particulares– para seguir en directo la que puede ser la gesta definitiva de los suyos.





Posibilidades y prudencia

“Llevo aquí 25 años y no recuerdo una temporada así”, señala Antón, “sería el broche perfecto a la campaña ideal. No podríamos pedir nada más a nivel deportivo”. Y para conseguir este último premio, el Fendetestas viaja a Lalín “con ganas, sabiendo que tenemos que hacer las cosas bien, estar a lo nuestro, centrados en competir y la intención es salir a ganar”. Y también a seguir disfrutando, como apunta el pontés, ya que “no sabes cuando te tocará otra oportunidad de estas”.



La de mañana supone recoger los frutos de todo el trabajo de la presente temporada, de un equipo que, como ya señaló el presidente del club Toño Ferreiro, y recoge Gómez “no sólo vive de la gente de aquí. Hay jugadores de Ponferrada, de Vilagarcía, de Ferrol... y no siempre es fácil estar, trabajar y entrenar todos juntos. Es la recompensa a las cosas que dejas de hacer por ir a entrenar y el esfuerzo de toda la gente·”.

Pase lo que pase, el Fendetestas podrá marcharse con la cabeza alta del Manuel Anxo Cortizo, si bien evidentemente y de cara a una posterior celebración en As Pontes, el triunfo y el ascenso se festejan mejor. “Nosotros estamos muy contentos, animados”, sentencia el deportista, “nos vemos con posibilidades, pero, lo que decimos siempre, con mucha prudencia”.