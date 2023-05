¡Sí, sí, sí! El tercer partido para O Parrulo ya está aquí

Era complicado, era difícil, pero O Parrulo sopló y sopló hasta deshacer al Alzira en casa, en una tanda de penaltis en la que consiguió forzar un tercer partido que tendrá lugar el martes en A Malata. Nada es imposible. El ascenso sigue estando al alcance de los de Marrube.



Una historia cuyo desenlace pocos presagiaban tras una primera mitad con una alternancia de dominio por parte de locales y visitantes, y con un O Parrulo enfocado en un juego de cinco con el que sorprender a los valencianos –que cabe recordar llegaban a este duelo tras el triunfo en A Malata por 5-8–. Así llegaron las tímidas primeras llegadas ferrolanas con Adri, Orzáez y Kevin Chis como protagonistas. Un mayor dominio visitante que el Alzira contrarrestó con un cambio en su disposición sobre la pista. Éste se tradujo en el primer tanto local, de la mano de Castejón, que aprovechó una sucesión de errores parrulos para hacer el 1-0 en el minuto 16. Los valencianos dominaron estos últimos minutos, conscientes de que marcar el ritmo de juego era, de momento, suficiente. Hélder lo intentó en un lanzamiento de falta que tocó red por un lateral y así, con un querer y no poder, terminó una primera parte un tanto engañosa.

Resurgir

Los últimos 20 minutos no fueron la secuela de la primera mitad. Se convirtieron en una, y mucho más emocionante, nueva franquicia en la serie entre valencianos y ferrolanos. O Parrulo subió sus líneas y Adri avisó desde la frontal del área, mientras el meta local metía un providencial pie.



No eran, en absoluto, los minutos más brillantes de los Marrube, pero no hizo falta. Chis hizo el empate tras un pase de Orzáez que llevaba el duelo a la prórroga. Hélder en un giro imposible de predecir puso por delante a los suyos (1-2) al minuto siguiente. Locales y visitantes se vistieron con su mejor juego, protagonizando una serie de claras ocasiones que se tradujeron en el segundo del Alzira, de nuevo en las botas de Castejón en el minuto 28 (2-2). Rubi volvió a colocar la semifinal del lado de los locales, si bien un tanto en propia puerta tras una jugada de Chis y Keita volvió a situar la igualada y la prórroga en el marcador y en la quiniela (3-3). Coro siguió brillando en la pista del Palau D’Esports con manos y piernas providenciales. El Alzira tuvo la más clara a portería vacía, marchándose por un lateral.



Y no hubo tiempo para más en el tiempo regular. O Parrulo dio el primer paso hacia el tercero y ahí comenzó la prórroga. Golpeó primero el Alzira con un nuevo tanto de Castejón en el primero de estos tres minutos, si bien Francia avisó casi a continuación y a falta de 27 segundos él mismo hizo un golazo que puso el 4-4, viendo ya de fondo una, en principio, inesperada tanda de penaltis. Un doble penalti que no consiguió anotar Hélder pudo haberla evitado No fue así y tampoco hizo falta. Las paradas de un, de nuevo, grandioso Coro, los aciertos ferrolanos y los errores valencianos se mezclaron a la perfección para conseguir un tercer duelo que puede valer un ascenso.

Alzira Family Cash: Porky, Sena, Castejón, Peiró, Carlitos –equipo inicial–, Álex Naranjo, Joan, Rubi, Gustavão, Pedro García y Nacho Serra.

O Parrulo Ferrol: Coro, Rubén Orzáez, Iván Rumbo, Hélder, Wilson Francia –equipo inicial–, Adri, Kevin Chis, Keita, Novoa, Noel y Charly.



Goles: 1-0, min. 16: Castejón; 1-1, min. 25: Kevin Chis; 1-2, min. 26: Hélder; 2-2, min. 28: Castejón; 3-2, min. 30: Rubi; 3-3, min. 32: Castejón, en propia puerta; 4-3, min. 41: Castejón; 4-4, min. 43: Wilson Francia.



Penaltis: 1-0: Naranjo; 1-1 : Adri; 2-1: Rubén Sánchez; 2-2: Hélder; 2-2: para Coro; 2-3: Noel; 2-3: para Coro; 2-3: falla Charly; 3-3: Gustavão; 3-4: Kevin Chis.



Árbitros: López Galiano y Torquemada Martínez. Amonestaron con tarjeta amarilla al local Gustavão, así como al visitante Kevin Chis.