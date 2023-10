A sumar de tres otra vez a domicilio

Siempre es importante sumar los tres puntos, ya sea en casa o fuera. Pero el Racing, intratable en A Malata, solo ha ganado a domicilio en su primera salida, en Elche (en el estreno del campeonato), y en sus dos últimos desplazamientos, ante el Eibar y el Espanyol, ha caído derrotado. Así que, pese a la dificultad que va entrañar derrotar al Levante en el Ciutat de Valencia, irá con esa intención. “Sería fantástico... Vamos a ver qué ocurre”, reconoce el entrenador Cristóbal Parralo.



Para ello confía en mejorar el nivel dado en los primeros minutos en sus dos últimos partidos, frente a Amorebieta y Cartagena. “Es una cosa a mejorar, porque no puedes empezar el partido concediendo ni dando opciones al rival. Hemos de procurar que no nos vuelva a ocurrir”, reconoce el preparador racinguista. Al contrario, Parralo dice convencido que “desde el primer momento hay que salir sabiendo qué tenemos que hacer, qué intensidad debemos aplicar y subir el listón para que el rival no pueda hacer lo que busca”.

Complicación

A juicio de Parralo, sin embargo, la capacidad del Levante dificultará conseguir ese objetivo. De hecho, el entrenador cree que “por plantilla está capacitado para pelear con otros que quieren ascender, porque es un equipo potente, con buenos jugadores y que juegan bien”. Además, destaca que la mezcla de gente que se da esta temporada –permanecen unos cuantos efectivos de la temporada pasada, a los que se han unido “incorporaciones importantes”– está funcionanbien, lo que se traduce en los buenos resultados que ha cosechado en las diez primeras jornadas del campeonato”.



Otra de las virtudes de la escuadra “granota” es que está alternando su habitual sistema de juego –a veces actúa con cinco defensas y otras lo hace con una línea de cuatro–. Así que, en vista de estas variantes, el entrenador racinguista explica que será Jesús Calleja el que tome la decisión de jugar de una o de otra manera... igual que Parralo determinará cómo juega el cuadro verde. “Hemos visto cuáles son sus fortalezas y por dónde podemos hacerles daño, así que a ver si podemos imponernos”.

Será esta la manera en la que el cuadro verde regrese a la dinámica ganadora del partido contra el Amorebieta y sumar puntos a los 16 que tiene en la actualidad. Así ratificará un buen inicio de campeonato liguero que lo lleve a estar en la zona media-alta de la tabla clasificatoria a punto de llegar al primer tercio liguero.