El Somozas busca la tercera seguida en casa del Ourense

La UD Somozas visita esta tarde –17.30 horas, O Couto– uno de los campos más difíciles de la categoría, el del Ourense CF, con el objetivo de prolongar a tres su racha de victorias seguidas y continuar, una semana más, en el liderato. El conjunto de Marco Roca sabe que puntuar en casa del tercer clasificado –está a seis puntos de la escuadra verdiblanca, pero con dos encuentros disputados menos– provocaría que su rival no dependiese ya de sí mismo, puesto que el Somozas ganó en la primera vuelta por 4-2.





El preparador del conjunto de Ferrolterra reconoce que el de hoy es uno de los partidos “clave”, aunque evita referirse a él como definitivo porque “aún quedarían 15 puntos en juego”. No obstante, un buen resultado condicionaría a su contrincante, que viene de perder esta semana ante el otro candidato a la primera plaza, el Polvorín, por lo que, entiende Roca, llega a este enfrentamiento “tocado” y con necesidades.





“Gran plantilla”

Marco Roca no ahorra elogios al rival. Considera al Ourense “una de las mejores plantillas, junto con la del Barco, sin desmerecer a otros grandes equipos”, del grupo gallego de Tercera RFEF. El técnico de As Pontes no ahorra elogios a su contendiente de esta tarde. “Es un equipo muy físico, que no evita el contacto, con una primera línea de presión muy fuerte, un contragolpe muy rápido y bandas incisivas...”, enumera Roca.





Para minimizar ese potencial, el antídoto del Somozas es poder mantener su propia identidad. Para ello, el equipo de Ferrolterra tiene, por primera vez en mucho tiempo, a todos los jugadores de la plantilla disponibles, una buena noticia ante una cita clave.