El Somozas busca su primera victoria en casa

Fuera de la zona de peligro y en el inicio de lo que parece ser una buena racha, llegada la novena jornada de la competición a la escuadra somocense solo le queda lograr su primera victoria en el Alcalde Manuel Candocia. Una oportunidad que se les presenta de nuevo en la tarde de este domingo –17.00 horas– cuando reciban al Polvorín FC, octavos en la tabla.



Stili, técnico del Somozas, compartía antes del partido que “agora vénnos un rival de moito nivel, que suma xuventude, talento ofensivo e reforzos de primeira categoría como son Jud, do Celta; Carlos Alonso, que vén do Bouzas; Víctor Casais, do Pontevedra; Sobrido, do Estradense... Futbolistas que lles van dar un maior empaque”.

La capacidad de lectura y control del juego de los lucenses son las armas a combatir, y para ello, el preparador pedirá a sus jugadores “estar ao máximo nivel como foi a semana pasada en Vilalba”, en alusión al derbi vecinal que ganaron.