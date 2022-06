Sofía Couce, oro en la cita de Rimini

Empujada por la gran remontada protagonizada el día anterior en la ronda de semifinales, la tenista naronesa Sofía Couce se hizo ayer con el triunfo en la Copa de Mediterráneo sub 15, que durante los últimos días se disputó en la localidad italiana de Rimini.



La local consigue así resarcirse de un inicio de campaña en la que, debido al coronavirus, su presencia aen otras citas nacionales e internacionales quedó aparcada, así como su trabajo de preparación. Si bien, una vez recuperada y sin “recaídas”, Couce ha demostrado que era merecedora tanto de esas convocatorias y clasificaciones previas como de las que siguieron, entre ellas la llamada de la selección española para la cita internacional en la que ayer firmó el oro. Couce comenzó ya “apuntando maneras” en la prueba italiana, ya que la de Narón terminó como primera de su grupo, tras doblegar a sus rivales de Italia, Chipre y Macedonia del Norte. En los duelos eliminatorios, la de Narón se impuso en cuartos a la eslovena Lana Slatinsek, encontrándose con el que para ella fue su mayor escollo en el campeonato, la israelí Elinor Davidov, a la que se impuso por 3-2. “Este partido me dio fuerzas, porque para mí esta jugadora era la primera del torneo”, señalaba Couce poco después de subirse el primer escalón del podio, “fue entonces cuando me vi con posibilidades de poder ganar a la francesa”.









Remontada





Y es que la naronesa tuvo que remontar un 0-2 ante Davidov, haciéndose con las siguientes tres mangas y consiguieron así su pasaporte para la final ante la gala Brinda Pavade. Un choque en el que “en el primer set me vi bastante abajo”, comentaba Couce, que cedió por 11-4, “pero al final lo pude solucionar y acabé bastante bien el partido”. Concretamente con un 13-11 y un 11-9 que le dio un trabajado oro internacional.



Un podio que asimismo le sirve a la deportista local de cara a coger confianza para su próxima cita internacional, el Campeonato de Europa Youth que disputa a partir del día 6 de julio en Belgrado.