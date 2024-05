Sergio Cubero: “En el Racing somos veintipico tíos trabajando como animales”

De los once últimos partidos que el Racing ha disputado, el lateral vasco Sergio Cubero los ha vivido todos de inicio sobre el césped. Una continuidad en la titularidad construída a base de pico, pala y confianza. Un lugar en el equipo inicial de Parralo que no sorprende ni a afición ni al propio futbilista, muy consciente de lo que podía aportar, y aporta, al grupo verde.



“Yo sé cómo trabajo y lo que puedo ofrecer, pero tengo muchas cosas que mejorar y lo veo bonito, es parte del camino, momentos que participas más o menos, pero el objetivo es el mismo”, señala del de Mungía, que no se duerme en los laureles de esta privilegiada situación. “Voy a hacer exactamente lo mismo que hacía, porque creo que es lo que me va acercar a ser mi mejor versión a nivel futbolístico. Sé que puedo dar más”. Un plus que Cubero quiere dar no sólo a nive individual sino también formando parte de un Racing, al igual que él, con altos y bajos esta campaña, y que asimismo se encuentra en un buen momento.

Cuestión de fe

“El equipo tiene mucha fe, lo hablamos en el vestuario, es inevitable, puede ser un momento histórico, lo podemos hacer. Lograr algo muy bonito y que la ciudad, nosotros, disfrutemos de ello... puede ser algo precioso. Estamos todos juntos, hay que estar mental y físicamente al cien por cien para estar lo más cerca, y podemos conseguirlo perfectamente”, sentencia el jugador llegado del Eibar.



Una llama que puede seguir prendida o apagarse casi definitivamente en una Romareda preparada para celebrar la salvación. “Ir a Zaragoza en la situación en la que están diría que va a ser un partido bastante atractivo, porque esa presión te saca el máximo de ti”, comenta el lateral racinguista, y es que, como recordando pasados errores “como a la mínima te despistes o estés un poco relajado... te va a perjudicar. Va a ser complicado, pero hemos trabajado muy bien esta semana y tenemos las ideas bastante claras de cómo podemos hacerles daño”. Un paso hacia la victoria que, como bien señala el jugador pasa por “mantener la portería a cero”, así como iniciar el duelo “según pite el árbitro, dando el mensaje de que les vamos a dar guerra y luchar cada balón”.

Cambio sin cambio

Y es que ganar en el campo zaragozano supondría romper la peor racha sin vencer como visitante que el grupo ferrolano ha cosechado hasta la fecha. Un cambio que para Cubero puede llegar, sin embargo, sin, precisamenente cambiar. “No me volvería loco en intentar cambiar las cosas.Ir con la mentalidad de que tenemos mucho potencial y aprovecharlo”, señala el jugador, “y hay que disfrutar del contexto en el que estamos, de que el objetivo está cumplido y tenemos por delante un reto muy bonito. Hay que jugar con esa presión para dar el máximo cada uno, dejarlo todo y seguro que así salen las cosas bien”.



Un máximo que, como se ha visto, dan tanto en su momento titulares como aquellos que entran después y que hace, como señalaba, que ninguno pueda relajarse en su posición. “De inicio jugamos once, pero estamos veintipicos tíos trabajando todos los días como animales y a la que bajes el nivel va a salir otro, lo vimos en mi puesto, que juega bien y con nivel. Eso suma y es positivo, sobre todo en esta recta final, que se hace larga”.