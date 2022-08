Senra impone su ley y acaricia su segundo Rally de Ferrol

Víctor Senra y Jandrín López lideran con autoridad el Rally de Ferrol tras una primera jornada en la que hicieron “scratch” con su Skoda Fabia Rally2 Evo en las cuatro pasadas de los dos tramos disputados. Con una ventaja de más de un minuto sobre los segundos clasificados, Álvaro Muñiz y Néstor Casal –Hyundai i20 R5–, el piloto de Dumbría ya acaricia su segundo título en la prueba ferrolana.



Senra fue el más rápido desde la calificación y en la primera especial –los 13,94 kilómetros del trazado Irixoa-Monfero– salió a marcar diferencias. Pudo mantener un ritmo regular, olvidando así el accidente de hace dos semanas en la prueba cántabra que lo obligó a abandonar y a perder el liderato de la Copa de España de Rallys de Asfalto (CERA). Senra invirtió trece segundos menos que su principal perseguidor, Javier Pardo –Suzuki Swift R4lly S–, que iniciaba la carrera ferrolana con cuatro puntos más en la clasificación general del campeonato. La sorpresa en el arranque del rally fueron los graves problemas mecánicos –se le paró el coche hasta en cuatro ocasiones y al final del segundo tramo valoraba el abandono, aunque no lo hizo– del líder, Óscar Palacio, que ya en ese primer trazado se dejó más de tres minutos (3:17) con respecto al de Dumbría. La prueba se le ponía imposible, sobre todo porque, al no haber parque de asistencia entre las pasadas, no podía intentar solventar los problemas con el resto de su equipo.

Dificultad



Los pilotos que encabezaban la prueba coincidieron en destacar la dificultad de los tramos, muy exigentes técnicamente, como demuestra el hecho de que, en términos generales, las segundas pasadas, con un conocimiento ya más preciso de los trazados, fueron más rápidas que las primeras.



Pardo, que completó el tramo de Monfero a tres segundos de un Senra que seguía a lo suyo, mantuvo la segunda plaza en el primer cuarto del rally, pero la rotura de un latiguillo de freno en la tercera pasada lo llevó a perder más de 48 segundos, circunstancia que aprovechó Álvaro Muñiz –descontento con el rendimiento del coche en el inicio de la prueba– para ocupar su lugar en la tabla provisional. Además, los buenos resultados de José Luis Peláez y Alberto Chamorro –Skoda Fabia R5–, de Jorge Pérez y Miriam Vera –también un Skoda Fabia R5– y de Joan Vinyes y Jordi Mercader –Suzuki Swift R4lly S– permitieron comprimir la clasificación al término de la primera jornada. Así, con Senra como líder indiscutible –y que podrá gestionar su amplia ventaja sin presión–, apenas trece segundos separan a Muñiz, segundo, de Vinyes, quinto, con Peláez y Pardo en el medio, a falta de otros cuatro cronos –entre San Sadurniño y As Somozas– para la conclusión de un rally que tiene en su mano el piloto de Dumbría.