El secreto del Racing está en el grupo

La vida sigue igual para el Racing. A pesar de ocupar el liderato del grupo 1 y de ser el mejor equipo de la categoría –“ni lo hemos comentado, no hemos hablado de eso”, señalan desde la plantilla–, el conjunto ferrolano no va a cambiar su manera de comportarse. Al contrario, aun reconociendo la satisfacción de estar en lo más alto de la tabla clasificatoria, el defensa Jon García apunta que “si el sábado fallamos da igual, porque si no corremos todos no vamos a estar arriba”.



El defensa bilbaíno rescata las palabras de Luis Chacón del pasado sábado, en las que decía que el Racing es como una familia, para explicar el porqué de su buen arranque liguero. “Hay muy buen grupo, todo el mundo va en la misma dirección”, describe antes de apuntar al vestuario como clave del liderato. “Pero las ganas están puestas en volver a jugar el sábado delante de nuestra gente y sumar los tres puntos” dice el central vasco.



Destaca el lateral derecho italiano Luca Ferrone, mientras, que “aquí el ambiente de trabajo es excepcional y el nivel de exigencia que nos transmite el ‘mister’ es muy elevado”. Es lo que hace que los resultados estén siendo los actuales y que el futbolista transalpino se sienta especialmente orgulloso de su incorporación al Racing. “Buscaba unirme a un club donde todos remasen en la misma dirección... y a día de hoy estoy muy contento de estar aquí”, dice el zaguero.

Continuidad

No quiere el Racing quedarse en un solo liderato, sino que, como recuerda el lateral derecho Luca Ferrone, “nuestro objetivo es superarnos partido a partido. Se trata de dar un pasito más cada día y superarnos a nosotros mismos”. Es lo que demostró el pasado sábado en el Nuevo Vivero de Badajoz y lo que confía en seguir haciendo cada semana. “La línea a seguir es dominar los partidos tanto con balón como sin él”, describe el futbolista italiano acerca de lo que espera.



Así que, al margen de todas las estadísticas que explican el buen momento del Racing, la plantilla recurre al “partido a partido” para no perder la perspectiva. “Estar pendiente de los números te puede llevar a un punto de relajación que nadie quiere. Así que el sábado tenemos una oportunidad ante de nuestra gente de sumar tres puntos para estar arriba y para que la gente siga diciendo que hay que tener cuidado con el Racing”, dice Jon García.