Sara Guerrero, triatleta naronesa internacional: “Mi objetivo es ganar el Nacional en A Coruña ”

La triatleta internacional Sara Guerrero Manso –1997– no pudo cumplir su sueño el pasado mes de septiembre de participar, por primera vez, en la Gran Final de las Series Mundiales, disputada en Pontevedra. Una caída de la bicicleta horas antes de tomar la salida cerró esta histórica puerta para la local, Sara se había roto el hombro. Ahora seis meses después de ese incidente, la del Náutico de Narón vuelve al “ruedo” internacional y lo hace, asimismo, para iniciar un camino hasta la fecha desconocido para ella, y para mucha gente, el formato “indoor”, con una cita de la Copa del Mundo que esta semana se dirime en la localidad francesa de Lievin –de cuyo club forma parte la deportista– el sábado, desplazándose ya a tierras galas en la jornada de mañana.



Una prueba –que vivió su primera edición en 2019– con eliminatorias, repesca, semifinal y final en distancia supersprint –150 metros a nado, 3.000 de ciclismo y mil de atletismo– en la que las triatletas llevan a cabo sus pruebas en piscina y en la pista de atletismo que hay en este mismo recinto, entrando en la pelea por los metales sólo las doce mejores.

-Será su primera vez en este novedoso formato ¿cómo lo ha estado preparando?

En este último tiempo le he dado un poco de prioridad a la carrera a pie. A lo mejor llegamos y sorprende, pero en los últimos años miramos las carreras y ahí al final se decidía todo, en el último mil corriendo. Preparar ese mil, que es muy distinto a lo que normalmente corremos en los triatlones. Un poquito de velocidad estas últimas semanas y de trabajo de volumen en enero y febrero y ahora desde el mes de marzo, pues un poco distancias más cortas, en bici no, pero nadando y corriendo sí. Un poco más de chispa.

-¿Y por qué esta prueba? Supongo que su club francés sea de esta ciudad influye

Sí, un poco. Tras la caída de Pontevedra no iba a competir hasta más o menos mayo. Al final resulta que cogí la forma, me encontraba bien y tenía ganas de competir antes de lo que pensábamos. Y era una competición diferente y no iba a ser una preparación extremadamente complicada ni exigente y en distancia supersprint, que la verdad es que a mí me gusta mucho y me interesa porque es olímpica. También por el equipo, siempre me invitan, todos los años y nunca podía participar y este año, como no tenía pensado competir tan pronto... y es una Copa del Mundo. No contaba con ella.

-¿Cómo se encuentra de su lesión?

Sinceramente, nadando, sobre todo en cosas cortas, en el fondo, no. He estado en enero y febrero entrenando, y tiempos buenísimos y sensaciones buenísimas, pero sí que es cierto que ahora, entrenando un poco más de velocidad, sentía que en el brazo izquierdo todavía no tengo fuerza. De hecho, a simple vista tengo el brazo derecho mucho más grande. Pero bueno, que no tengo dolor, simplemente es como que siento que tengo un poco menos de movilidad y de fuerza, pero que me han dicho que es normal y que poco a poco la iré ganando.

-Ha participado con su club en las citas de la Liga Nacional de duatlón, de hecho, son líderes y ahí se le ha visto cómoda, bien, ¿no?

Sí, ¡me encontré genial! Mucho mejor de lo esperado, de hecho, sobre todo la primera –Albacete–. Fui con mucha carga, mucho volumen de entrenamiento los días anteriores y me encontré súper bien, tanto corriendo como en bici. Y sí que es cierto que estaba corriendo un poquito corta, un poquito peor técnicamente, porque estaba cansada y había estado dos meses fuera entrenando –Denia y Tenerife–. Los entrenadores que me ayudan con la técnica y ahora ya me he venido a casa y estamos dándole caña a esos pequeños detalles, a ver si con los ritmos que he entrenado, que eran buenos y mejorando la técnica, seguro que le doy una vuelta de tuerca.

-Y además de pelear por el título de la Liga de duatlón ¿cuál es el resto de su hoja de ruta?

No tenía planeado competir nada importante hasta mayo. Surgió esto y surgieron así tres carreras seguidas y encontré la motivación ahí que necesitaba. Voy a correr esta Copa del Mundo, el Campeonato de España de duatlón y una competición en Londres también. supersprint “indoor”. Y luego quedan a finales de abril el Gallego de duatlón, que siempre me apetece participar. .En mayo ya empezarán los triatlones, que iré a competir a algún Grand Prix, alguna jornada de la Liga. Y hay unas Copas del Mundo en México y en Samarcanda, sería interesante poder ir. Pero mi objetivo de aquí a junio es ganar el Nacional de triatlón que hay en A Coruña, por eso me hace más ilusión.

Duatlón: Subcampeonato para Candela Sánchez y bronce de Riola

La campaña de duatlón está resultando especialmente exitosa para la cantera local, que el pasado fin de semana sumó a su palmarés otras dos preseas nacionales. La deportista del Náutico de Narón Candela Sánchez inscribió su nombre como subcampeona en el Campeonato de España juvenil, cruzando la meta de la final supersprint en segundo lugar.

Un podio al que también se subió Lucas Riola –Natación Cedeira–, asimismo en juvenil, en su caso en el tercer cajón. Los también cedeireses Laura Solsona –25– y Juan Bouzón –34– disputaron también esta final. En júnior sprint, Carlos Bautista –Narón– terminó en el “top 10”, siendo noveno, con Diego Carballeira –T. Ferrol– en el puesto 67. En las carreras por relevos, Cedeira y Narón firmaron la octava y novena posición en elite mixto de la Liga Talentos, mientras que en Open estos clubes fueron quinto, el naronés, y decimotercero el cedeirés.