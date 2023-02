Sandra Sánchez: “Todo el camino ha sido súper intenso”

La karateca española Sandra Sánchez, medallista de oro en Tokio 2020, hizo balance de su carrera en un acto de despedida celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE) y definió todo lo vivido como “súper intenso”.



“Para mí todo el camino hasta aquí ha sido súper intenso. Cuando veo los resultados y siento que he conseguido lo que me he propuesto, es como quitarme una losa de cien kilos. Muchas personas me han empujado. Sin ese apoyo sería imposible llegar. La losa que sentía era esa presión por querer devolver algo, por querer demostrar a los que creía en mí. Que la ilusión se haya convertido en abrazos después de ganar la medalla olímpica o en momentos de felicidad es algo muy positivo”, dijo.



Sandra tuvo buenas palabras para su familia, para su primer entrenador Javier y también para el actual, que al mismo tiempo es su pareja, Jesús del Moral: “Jesús es un genio. Hay un 0,001% de personas en el mundo que tienen una capacidad para hacer algo, él la tiene para saber en el karate qué le falta a alguien. Adquirió conocimientos de otras disciplinas y creó algo nuevo, hay pocas personas que tengan esa capacidad”.

Insistencia

“Había intentando entrar una y un millón de veces en el equipo nacional antes de irme a Australia y chocaba siempre con una pared, me decían que no era lo suficientemente buena. Cuando volví de Australia y me dicen que volviera, que hacía falta alguien en kata, se me hacía súper raro porque sabía que iba a volver a sufrir. Tenía la chispa que me decía que tenía algo dentro por explotar. Sabía que Jesús podía sacar ese algo y dije que me dejaba convencer si él me entrenaba”, declaró la karateka.



Asimismo explicó qué le hizo volcarse en esta disciplina. “En seguida me enganchó la sensación de que no dependía de nadie para seguir entrenando, aprendiendo y practicar. Me he dado cuenta con los años de eso. Me doy cuenta de que me gusta hacer las cosas por mí misma. Si echaba más horas iba a ser mejor, esa era mi responsabilidad y me gustaba poder tener esa sensación”.



Sobre su decisión de trasladarse a Dubai en su momento, apuntó que “en España intentaba que llegase la oportunidad y no llegaba. Necesitaba probar mi nivel en competiciones internacionales y surgió la oportunidad de ir a vivir a Dubai”. Pero ella no las tenía todas consigo porque “pensaba que Jesús diría que no, pero en cinco segundos dijo que nos íbamos. Tenía muchas dudas y entre todos empujaron para que esa decisión siguiera adelante”, aseveró.



También hubo tiempo para repasar cómo fue la confirmación de que el karate estaría en Tokio 2020 y aquellos Juegos en sí: “Recuerdo que estábamos en la Federación pero no éramos conscientes. Había felicidad por llegar a ser olímpicos pero no tienes ese sentimiento de que fuera real, era 2016 y venían en 2020. Para mí pensar en cuatro años no era una opción. Se fue haciendo real más adelante”.



Sobre la competición en la que logro el oro, manifestó: que “los Juegos fueron súper duros también, hubo cambios de reglamento el día antes y estábamos en Japón. En las eliminatorias, parecía que Japón tenía la expectativas más altas y los demás luchábamos por estar ahí”.



“Nadie me quería decir que pintaba mal, pero se transmitía. Nadie me decía que podía ganar así que el camino hasta la final fue raro, en un ambiente tenso. Cuando estaba preparando la final Jesús me dijo que sabía cómo estaba siendo eso, que parecía preparado para Japón, me dijo que disfrutara. Creí en mis pocas posibilidades, salí ahí y gané”, añadió.

Planes a futuro

En cuanto a su futuro, afirmó: “Sigo pensando que dentro de mi hay mucho para dar, para transmitir, para compartir. Siento que tengo algo dentro de mí diferente, especial. Quiero hacer algo con lo que siento. No hay nada como competir, la adrenalina de salir al tatami y hacer un kata pero quiero seguir emocionando. Quiero seguir transmitiendo lo que siento dentro, dárselo a la gente”.