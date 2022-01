Rubo debuta con tantos que dan un triunfo

Sufrió el Somozas para estrenar su casillero de victorias en 2022. Un par de goles, en poco más de cinco minutos, del debutante Rubo, le dio la victoria al cuadro verdiblanco en un encuentro que le resultó de todo menos fácil. De hecho tuvo que remontar el tanto que el Atlético Arnoia le había metido en la primera parte para sumar los tres puntos y recuperar el liderato de la competición gracias a la derrota del Polvorín.



Le costó al Somozas hacerse con el control pese a que no tuvo oposición a la hora de adueñarse de la posesión. La eficaz defensa del Atlético Arnoia hizo que las llegadas a cualquier portería fuesen escasas... por no decir nulas. Solo dos acciones surgidas de errores del rival –la del Somozas, a pies de Santi; la del cuadro visitante, en las botas de Mitogo– pudieron cambiar el empate inicial, aunque ninguno acertó.



Sí que se le pusieron difíciles las cosas al Somozas antes de llegar a la media hora de juego con el autogol de Quico tras el saque de esquina botado por el visitante Alberto Blanco. En este nuevo decorado, el cuadro verdiblanco reaccionó y estuvo a punto de empatar con un remate en el segundo palo de Aldán Naval que el meta Gándara desvió. De todas formas, esta opción no evitó que el equipo visitante se fuese al descanso en ventaja y con las cosas encarriladas.









Reacción





En la segunda parte no tardó el Somozas ni un minuto en ponerse manos a la obra en busca de la remontada ante un rival que se dedicó descaradamente a defender la ventaja que tenía, pero sin renunciar a un segundo gol a la contra. Sin embargo, al cuadro verdiblanco le siguió faltando precisión para traducir algunas de sus llegadas en el tanto empate.



Las entradas de Pablo Rey y Rubo le dieron más presencia ofensiva al Somozas, que empezó a coleccionar ocasiones: un disparo lejano del jugador ferrolano, uno de Marcos Álvarez que se fue alto, otro que el capitán estrelló en el palo... Sin embargo, Rubo apareció en el momento preciso para confirmar que es un jugador de área. Primero de cabeza y después con el pie, con dos goles le dio la vuelta el encuentro.