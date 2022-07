De rivales a compañeros

Una circunstancia comparten los tres primeros fichajes del Racing para la temporada 2022/2023. Tanto el central Tomás Bourdal como el delantero Manu Justo y el extremo Carlos Vicente llegan al conjunto ferrolano tras haber competido contra él la pasada campaña. Bourdal lo hizo con el Talavera, con el que, pese a ser uno de los jugadores del conjunto manchego más utilizados por Víctor Cea, primero, y Manuel Mosquera, en el tramo final de la liga, no pudo conseguir el objetivo de la permanencia.



También los atacantes contratados en las últimas horas –ambos por dos temporadas– por la dirección deportiva del Racing son “viejos” conocidos de la escuadra verde. El delantero vigués Manu Justo participó en los dos encuentros que midió la campaña pasada a los dos Racing del grupo I. En el partido de la primera vuelta en A Malata (1-1), el ariete salió desde el banquillo y, en el de la segunda, que se resolvió a favor de los cántabros (1-0), lo hizo como titular.



Por su parte, el extremo Carlos Vicente salió también de inicio tanto en el partido con el que Calahorra y Racing despidieron el año y que se decantó del lado de los de A Malata por 2-1, como en el de la segunda vuelta, disputado en La Planilla, y que finalizó con empate a un gol. Vicente es el único futbolista que el curso pasado le metió dos goles al Racing, uno en cada choque disputado. El aragonés fue, además, uno de los nombres propios de una competición en la que anotó once goles y en la que demostró, además, que a sus 23 años está preparado para seguir progresando, a partir de ahora en la disciplina del Racing de Ferrol.

Plantilla

En estos momentos, quince futbolistas tienen contrato en vigor con el Racing para la temporada 2022/2023. Se trata de los porteros Gianfranco Gazzaniga, Diego Rivas –que renovó recientemente por un año– y Joan Salvá, así como los jugadores de campo David Castro, Quique Fornos, Tomás Bourdal; Álex López, Fran Manzanara, David del Pozo y Dani Nieto; y Luis Chacón, Heber Pena, Pep Caballé, Carlos Vicente y Manu Justo. La semana que viene el Racing de Ferrol anunciará más incorporaciones.

Manu Justo | Alfaqui

Todas las referencias que me dieron sobre el Racing fueron positivas y eso ayuda a decidirte



Recala el delantero Manu Justo –Vigo, 1996– en el Racing con la vitola de haber ascendido la pasada campaña con el homónimo cántabro, con el que sumó cinco goles en la liga regular. Ahora llega a Ferrol por las dos próximas temporadas con “la ilusión y la ambición de intentar luchar por el ascenso porque para cualquier futbolista conseguir subir de categoría es un premio muy bonito”.



Una vez que el equipo de A Malata le hizo llegar su interés, Justo no se lo pensó mucho. “No fue muy difícil, la verdad, porque mostraron mucho interés y por la confianza que habían depositado en mí. Hablando con ellos me pareció un buen proyecto y una gran institución”. A estas buenas sensaciones se sumaron las referencias que le dieron excompañeros. “Todos me hablaron bien del club, de lo cómodos que estaban, de las condiciones. Todo lo que pregunté me respondieron con buenas palabras y, al final, eso es lo que te ayuda a decidirte antes”.



Manu Justo asegura estar “preparado para afrontar este reto” en una categoría que, prevé, será, en lo que respecta al nivel, “similar o incluso mejor que la temporada pasada, entre los que bajaron de Segunda, los que suben de Segunda Federación y los que ya el año pasado estuvieron luchando por meterse en el playoff”. A todo esto hay que añadir, apunta, “el hecho de haber quedado encuadrados con los equipos del sur. Creo que va a ser una liga muy bonita, muy competida y de gran nivel”, subraya el jugador vigués.

Carlos Vicente | alfaqui

Las sensaciones que me transmitió el Racing la temporada pasada fueron muy buenas

El Racing sufrió la temporada pasada el efecto Carlos Vicente. El zaragozano le endosó dos goles, uno por partido, pero también apreció en su rival varios aspectos positivos. “Es verdad que Santander y Deportivo quedaron por delante en la clasificación, pero creo que no tenían el nivel de juego que el Racing de Ferrol consiguió alcanzar, sobre todo en la segunda vuelta, en la que parecían que eran imparables”, reconoce el extremo procedente del Calahorra. “Las sensaciones fueron muy buenas”, remacha. Por eso, cuando el club verde se puso en contacto con él tuvo claro que sería un destino idóneo. “Soy joven y valoro mucho el interés y el proyecto”, apunta Vicente, que, además, explica que “teniendo en cuenta de que se queda gran parte del bloque que ya había, haciendo unos retoques a priori seremos uno de los firmes candidatos a pelear por el ascenso”.



El exterior maño fue uno de los descubrimientos del grupo I. Se siente más cómodo jugando en banda derecha, pero puede actuar también como segunda punta. Es un jugador muy físico, rápido y que no rehúye los duelos individuales, pero que también se ajusta al juego combinativo que es seña de identidad de su nueva casa, en la que intentará contribuir a alcanzar cotas altas. No será fácil porque, sostiene, “el nivel ya era alto la temporada pasada y ahora creo que va a estar más igualada, pero no pienso en otra cosa que no sea que el Racing esté arriba”.