Rivadulla y Soto ganan en el Trofeo Joaquín Romero

Con más de 150 deportistas en liza, el pinar de As Cabazas acogió la quincuagésimo sexta edición del Trofeo Joaquín Romero de campo a través, abriendo así la campaña de esta modalidad en la comarca. Adrián Rivadulla –Ría Ferrol– y Rebeca Soto –Atletismo Narón– inscribieron su nombre como ganadores absolutos de esta competición.



El ferrolano, con un registro de 34:26, estuvo acompañado en este podio por Diego Ruiz y Juan Carlos González –Triatlón Ferrol–, siendo asimismo los ganadores sub 18, Máster 1 y Máster 2, respectivamente. En el resto de categorías que tomaron la salida en esta carrera absoluta masculina, la primera posición fue para Alejandro Roca –sénior–, Eloy Villanueva, del Náutico de Narón –sub 23–; su compañero Daniel Martínez –sub 20– y Juan José Fernández, del Castro de Lobadiz –Máster 4–.



La cita absoluta femenina se dirimió con la sub 16 masculina, con triunfo de Gael Varela –Atletismo Narón– en la general, con Manuel Campello –Olympo As Pontes– y Diego Tuimil –Atletismo Narón– en el segundo y tercer lugar –todos ellos sub 16–, con Soto en el cuarto, siendo asimismo la primera Máster 2. Tamara López –Beni Gym–, Marta Real, Marta Rey, Loli Señor y Aroa Teijeiro se proclamaron campeones en las franjas de edad Máster 1, sénior, sub 20, Máster 3 y sub 18, respectivamente. En la competición sub 16 femenina y sub 14 masculina, Brais Martínez –Fene– fue el más rápido, seguido por Billy Delgado –San Rosendo– y Alejandro Soto –Ría–, mientras que Irene Paz –Atletismo Narón– y Desiree Manso –Ría– fueron las más destacadas en la cita femenina.



Martín Barredo –Atletismo Narón–, Hugo Veiguela –Ría– y Enrique García –Narón– fueron los tres primeros en la carrera conjunta sub 12 masculina y sub 14 femenina. En este último grupo Irma Veiguela –Ría–, Noa Ardao –Narón– y Sara Romero –Cedeira– ocuparon las posiciones de podio.



Por su parte, Lara Fernández, Noa Seoane y Ruth Lage –Narón– terminaron en los lugares de privilegio de la carrera sub 12, unas primeras posiciones que ocuparon Lucas González, Mateo Bermúdez y Brais Castiñeira, en masculino, y Celia Ortigueira, Laura Fernández y Noa Filgueiras, en la femenina.