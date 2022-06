El Ría Ferrol consigue una permanencia muy sufrida

Seguirá el Ría Ferrol otro año más en el máxima categoría femenina de la Liga Nacional de Clubes de atletismo. La sexta posición en la que finalizó el encuentro octogonal disputado ayer en San Sebastián garantiza su permanencia en División de Honor, ya que le permite eludir las dos últimas posiciones de la clasificación. La escuadra de la ciudad naval, que ya empezaba el encuentro con cierta ventaja sobre cuatro clubes tras las dos primeras jornadas, selló de manera trabajada su continuidad entre la elite del atletismo nacional.



No le resultó fácil al club ferrolano asegurar la permanencia. En un encuentro en el que solo había una atleta por club en cada prueba, la igualdad fue la nota predominante durante toda la sesión –de hecho, al final de la jornada hubo solo once puntos de distancia entre el tercer clasificado y el último–. Para el Ría Ferrol, además, la jornada estuvo llena de percances, como la lesión sufrida por Diana Jiménez en el calentamiento de la prueba de pértiga, lo que hizo que no sumase en esta prueba, en la que pretendía estar entre las mejores de la clasificación.









Parciales





En cuanto a los resultados parciales de la jornada, el club ferrolano sumó varios puestos de podio en las pruebas en las que participaron. Talia Pérez (200) y Elena Llobera (longitud) fueron las protagonistas de las victorias parciales logradas por el club ferrolano. Pero el Ría Ferrol consiguió otros puestos de podio. Es el caso de la segunda plaza conseguida por Marta Pla (800) o la tercera lograda por Paula González (100 vallas) y Marina Bagur (3.000 obstáculos).



De esta manera, la entidad de la ciudad naval se mantiene otro año más como representante gallego en la elite