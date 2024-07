La Regata Ría de Ferrol concluye con dos primeras posiciones para los clubes comarcales

El buen clima del pasado sábado pasó factura al programa de la XIV edición de este encuentro de vela ligera para navegantes juveniles.

El viento que soplaba sobre el campo de regatas ese día resultó insuficiente para que las flotas de los clubes gallegos pudieran realizar sus pruebas, mientras que el domingo se pudieron completar los recorridos de hasta siete categorías.

Ese día el Club de Vela Fluvial de As Pontes se hacía con dos títulos en la clase Optimist: en sub 13, Jaime Barreiro surcaba primero la meta y su compañera, Paula González, se hacía con un segundo puesto en sub 16. Por su lado, del anfitrión Grupo Bazán subía al cajón Breogán Casás, primero en ILCA 7.