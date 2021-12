Reducción de asistencia en A Malata

Las gradas de A Malata no podrán volver a mostrar, por el momento, el aspecto que lucieron con motivo del partido ante el Deportivo, cuando cerca de 8.000 espectadores –de los poco más de 9.000 que se permitieron– se dieron cita en el estadio ferrolano. El Consejo Interterritorial de Salud, que se reunió ayer, decidió rebajar hasta el 75% el aforo de los recintos en las competiciones profesionales que se disputen en exterior y al 50% en las que se desarrollen bajo techo.



De esta manera, en vista de la media de aficionados que se dan cita de manera habitual en el estadio de A Malata, no habrá problemas para que todos los espectadores que lo deseen pueden presenciar los partidos del cuadro verde. Si se tiene en cuenta que pocos de los rivales que todavía tienen que visitar al recinto de la ciudad naval no mueven una excesiva cantidad de seguidores, lo normal es que no haya problemas en relación a la entrada al campo ferrolano.





Las que todavía no están determinadas son las medidas que habrá, o no, en torno a la distancia entre personas o si los convivientes podrán seguir juntos en las gradas. Será otra de las cuestiones que medirán la influencia de la escalada de contagios que ha provocado la variante ómicron, que ha llevado a estas nuevas medidas ante la situación en la que se encuentran categorías superiores del fútbol español.