Una realidad que va de verde

"Ahora sí que la clasificación refleja realmente los méritos que he hecho un equipo a lo largo del campeonato”. Esa fue la manera en la que el entrenador del Zaragoza, Víctor Fernández, describió la temporada que está realizando el Racing. “Es que cuando en la jornada 40 un equipo está arriba, con aspiraciones de meterse en el playoff de ascenso, significa que ha hecho muy bien las cosas”, amplió el preparador.



Víctor Fernández advirtió de esta manera de las dificultades que la escuadra que dirige se va a encontrar este domingo en La Romareda. Sobre todo porque, a su juicio, el de la ciudad naval se trata de un conjunto que tiene “una propuesta futbolística identificable, alegre, valiente y que va a por los partidos. Tiene tres o cuatro jugadores desequilibrantes y hay un gran trabajo de gestión de grupo”.

Importancia



El preparador aragonés, de todas maneras, explicó la trascendencia que el partido tiene para los suyos al recordar que “cada vez quedan menos oportunidades, tres. Hay que ganar los tres y el primero este, no es ninguna novedad. Los puntos tienen una importancia decisiva ahora. No son definitivos pero sí muy importantes y así tenemos que afrontar el partido”, añadió el preparador.



Víctor Fernández recordó que los futbolistas no necesitan ninguna motivación extra porque saben lo que hay en juego. “Queremos otorgar un espacio de seguridad y confianza para sacarlo adelante”, dice antes de explicar que para sacar el partido “tenemos que atacar los once y defender los once. Otra cosa es el dibujo”.