Raúl Blanco: "Vengo al Racing a aportar desde dónde me toque"

El flamante nuevo fichaje del Racing de Ferrol, Raúl Blanco, fue presentando oficialmente como jugador verde este jueves. El cantero del Celta se mostró muy contento con sus nuevos colores y afirmó que le gusta "mucho el reto de salvar al Racing". Además, dejó claras sus intenciones ya que "vengo a aportar desde dónde me toque ya sea en la grada, en el banquillo o en el campo".

Respecto a cómo se produjo su llegada el conjunto ferrolano, el mediapunta de Moaña comentó que el principal motivo para salir del Casa Pia fue para buscar más minutos. "La verdad es que tanto el Racing como el Casa Pia lo pusieron muy fácil para mi salida. Yo quería tener más minutos. Sé que allí iba a ser más complicado, pero apareció la opción del Racing y ha sido muy fácil decidirme", apuntó.

Otro de los motivos de su llegada a A Malata fue la situación del equipo. Blanco está convencido de que puede ayudar a su nuevo equipo a conseguir la salvación. "Es un reto que me llama la atención. La verdad es que tenía varias opciones, pero desde el primer momento decidí que esta era la mejor para mí. Creo que acerté viniendo aquí", aseguró.

"Me adapto al contexto"

Y es que el moañés quiere ayudar al equipo, dando igual la situación en la que se encuentre o que él tenga que adaptarse a un nuevo rol. Simplemente, espera guiar al Racing hacia la permanencia. "Vengo aquí a aportar desde dónde me toque. Me da igual si es desde la grada, el banquillo o en el campo. Vengo a aportar. Espero aportar muchas cosas en el último tercio del campo", dijo el mediapunta.

En este sentido, también destacó su versatilidad para poder jugar en todo el frente del ataque. Algo que le puede dar muchas soluciones a Cristóbal Parralo. "El Racing hace un juego muy similar a lo que yo hago y por eso me ha llamado la atención el venir aquí. Me adapto mucho al contexto del partido, a lo que me pida el míster. Es verdad que juego más en la zona de mediapunta, pero el año pasado solía jugar más para la derecha para meterme hacia dentro. También puedo jugar de falso nueve, así que me adapto a lo que sea", agregó Raúl Blanco.

El nuevo fichaje verde confía en que esta sequía goleadora que está atravesando el Racing se va a romper cuando se marqué el primer gol. "Hay veces que la pelota no quiere entrar. Estoy convencido de que hay gente con mucha calidad en el último tercio. Una vez que entre la primera, van a entrar todas", arguyó.

Por último, Raúl Blanco también fue cuestionado por su futuro en el cuadro ferrolano, pero señaló que está concentrado en el partido ante el Racing de Santander y en salvar la categoría. "Todavía tengo tres años de contrato en Portugal. No estamos aquí para hablar del contrato con el Casa Pia, sino para hablar del próximo partido contra el Racing de Santander y de los últimos cinco o seis meses que quedan de temporada que esperemos que sirvan para dejar al Racing en Segunda", zanjó.