Ramón Ejeda y Cristina Roselló “tumban” los records ponteses

No solo uno, sino dos records se batieron en la jornada de ayer en el vuelta a la normalidad del Northwest Triman de As Pontes, la única carrera de distancia “ironman” de Galicia y que ya hacía presagiar una competición especial, en su regreso tras las restricciones por la pandemia, con su mejor cifra de inscritos –651–.



En un día más o menos apacible, sin grandes fenómenos meteorológicos –eso sí, con bajas temperaturas para la época del año y un fuerte viento por momentos–, la llegada de los primeros clasificados no pudo ser más emocionante, deportiva y personalmente hablando. Y es que tanto Ramón Ejeda –Triacanet de Berenguer– como Cristina Roselló Prats –Tri Infinity Móstoles– pulverizaron las mejores marcas de la carrera pontesa, abriendo así una nueva etapa en la competición de la villa. Ejeda no llegó ni a las nueve horas para cubrir los 3,9 kilómetros de natación en el lago, los 180 de ciclismo y los 42,2 de carrera a pie –que recuperaba el trazado urbano “perdido” el pasado año por la pandemia–, cruzando la línea de meta muy “fresco” tras 8h.44:39, dejando muy lejos las 9h.01:53 firmadas hace solo doce meses por Fernando Santander. Tras este “subidón” llegó otro. El protagonizado por Luis Fernández –Santander–, que muy cerca del ganador –9h.03:07–, tuvo como premio, no solo la medalla de plata de la cita pontesa, sino también el “sí” de su pareja en la línea de meta, en la que le entregó un anillo de compromiso. Un emocionante podio que completó Vicent Pastor –Añorga–, llegando nueve minutos después.



Una carrera masculina en la que tres de los primeros quince lugares fueron para triatletas ponteses. Así, el local Ismael Vázquez inscribió su nombre no solo como mejor local al ser sexto –puesto que ya logró el año pasado–, sino también haciéndose con el título gallego –9h.21:04–, seguido en esta tabla autonómica por Jacobo García –Compostela– y por el también pontés Luis García, Flecha, –TriEume–, bronce en el Gallego y décimo en la general. Aitor Franco Bouza completó esta “tríada” de los mejores ponteses –13–.



En femenino, Roselló cruzó la meta con un registro de 10h.18:59, dejando también atrás la mejor marca, en este caso de 2016, de Patricia Bueno –10h. 19:39–. La lusa María Areias –Recordaes– y Elena Villanueva –Triatlón Pisuerga– se hicieron con la medalla de plata y de bronce.