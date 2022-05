El Racing, a por la última victoria en casa antes del playoff

No se juega nada en términos clasificatorios, pero el vestuario del Racing afronta la última jornada de la liga regular ante el Dux Internacional de Madrid de la misma manera que las treinta y siete anteriores, es decir, sin pensar más allá de lo inmediato. Aunque reconoce que es inevitable que la cabeza se vaya a la fase de ascenso, la plantilla racinguista tiene claro que no es conveniente ahora variar la hoja de ruta que ha llevado al grupo a la tercera posición de la liga.



“No nos jugamos nada”, apunta Dani Nieto, “pero no nos podemos relajar, porque la semana siguiente ya tenemos los playoff y, salgan los que salgan el domingo, tienen que competir como lo hemos hecho hasta ahora para intentar llegar de la mejor forma posible”.



Desconectarse de la línea mantenida desde el inicio de la temporada o considerarlo un mero trámite es contrario al discurso del primer equipo, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, y, así, el mediapunta balear solo piensa en “sumar los tres puntos en casa y, acabado ese partido, empezar a pensar en el playoff”.



En ese sentido, Nieto afirma que “me da igual” el rival que toque en la primera eliminatoria, en la que el Racing ejercerá de anfitrión en A Malata. “Tenemos un equipo muy sólido, muy serio, y estoy seguro de que nos toque quien nos toque, el equipo va a salir mentalizado”.



En esa misma línea se manifiesta el central Jon García, que evita especular con el contrincante del playoff. “No podemos pensarlo porque hasta el domingo no conoceremos a nuestro rival. El equipo tiene que centrarse en trabajar muy bien la semana y, salgan los que salgan, lo más importante es dejar muy buenas sensaciones y que los que jueguen compitan como si fuese una final: queremos acabar consiguiendo tres puntos en casa”.









En forma





Los resultados no engañan y el Racing llega en forma al tramo decisivo de la temporada, aunque Dani Nieto no cree que esa fortaleza se haya fraguado solo en la segunda vuelta. “Físicamente estamos muy bien, también en la primera vuelta, y eso se debe a que la gente que sale del banquillo, al tener una plantilla tan competitiva y tan amplia, ayuda a que las segundas partes sean buenas”.



“El nivel no baja, salga quien salga”, corrobora Jon García, “y eso ha sido clave para habernos mantenido prácticamente toda la segunda vuelta arriba y para llegar al último tramo mejor que nunca y con todas las opciones”.