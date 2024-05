El Racing solo piensa en el Tenerife

Al Racing no le cambia su forma de pensar ni lo pasado –“hemos cometido errores y hay que aprender de ellos”, reconoce Cristóbal Parralo tras las derrotas ante Villarreal B y Mirandés– ni lo que falta –“es complicado, pero tenemos fe en nuestras opciones”, dice el entrenador del equipo ferrolano de cara a los cinco partidos que restan, en los que espera clasificarse para el playoff de ascenso–. De ahí que recuerde que “en lo único en lo que pensamos en el siguiente partido”.



De cara al partido contra el Tenerife, el entrenador de la escuadra de la ciudad naval anuncia que, como todos los de esta categoría, “será difícil y complicado”. Pero Parralo explica también que “como siempre, lo más importante somos nosotros mismos, que seamos capaces de ser nosotros mismos intentar estar lo mejor posible para ganar”.



Así que de cara al encuentro de mañana el cuadro verde tratará de poner fin a la racha de seis jornadas que lleva sin ganar y a los que ha encadenado sin dejar la portería a cero. “Queremos ganar en casa... y fuera competimos para tratar de conseguirlo”, dice antes de explica que “me encantaría dejar la portería a cero, porque si lo consigues tienes más posibilidades de ganar. Así que vamos a intentar no cometer los errores que nos han costado tan caro últimamente”.

Parralo habló también de la existencia de tres jugadores apercibidos de sanción (Jon García, Moi Delgado y Heber Pena), a los que tiene la intención de dar descanso. “Si hay bajas, otro compañero jugará”, dice el preparador antes de señalar que “lo que no puedes hacer es hacer descansar a un jugador para que luego, cuando esté sancionado, se pierda otro partido más”. De ahí que el preparador señala que “lo que tenga que venir, vendrá. Y las decisiones que tomemos no van a ser porque estén con tarjetas amarillas o no”.



Además, el cuadro verde espera no cometer ningún penalti más después de los nueve que ya se le han indicado y que hacen que el cuadro verde sea el más castigado de la competición dentro de este apartado. “Algún penalti ha podido ser evitable y seguro que nos hemos equivocado. Y otros han estado al límite... pero con el VAR deciden si es o no es penalti”, dice el preparador de la escuadra de la ciudad naval. “Hay que aceptarlo, pero tenemos que intentar que no nos piten más penaltis, que será algo bueno para nosotros. Será la demostración de que defendemos mejor”, dice.