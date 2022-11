El Racing reafirma su confianza en su forma de trabajar

El Racing visitará a la Balompédica Linense con el objetivo de romper la dinámica de dos derrotas consecutivas en liga y recuperar las sensaciones que le permitieron liderar la clasificación durante cuatro jornadas.



El vestuario del equipo que dirige Cristóbal Parralo viene insistiendo en la “normalidad” de las derrotas en un torneo tan largo y, por ello, las asume con “naturalidad”. El conjunto ferrolano sigue generando más ocasiones que sus rivales y, como apuntaba ayer el lateral derecho Luca Ferrone, lo único que ha cambiado es el acierto. “En los partidos que ganamos nos crearon ocasiones. Al final, la diferencia es que no nos las han metido; ahora, sí, pero hemos perdido los tres partidos –dos de liga y el de Copa– por un gol y porque nosotros no hemos sido capaces de marcar”, recuerda.



Otro de los factores que han influido son las lesiones en la misma línea, la defensa. “Tenía que llegar el momento de perder”, señala, “pero al final las lesiones son algo que a nivel anímico puede haber afectado al grupo”. Con todo, resalta que “la confianza sigue siendo la misma y la manera de trabajar, también. Es una situación circunstancial que vamos a poder revertir”, apunta.



El partido del domingo en el Municipal de La Línea de la Concepción es una oportunidad de hacerlo, aunque el lateral racinguista advierte de la dificultad que entraña esa cita. “Será muy difícil”, afirma, “porque allí siempre es complicado ganar. Suele soplar el viento, con condiciones a las que nosotros no estamos tan acostumbrados y con un público caliente”.

Recuperación



Ferrone ve difícil que pueda volver a jugar antes de enero, pero apunta que en los últimos días se encuentra mejor. “Me operaron hace dos semanas”, señala, “y desde el lunes a hoy –por ayer– he notado mucha mejoría porque ya he podido apoyar un poco más”. El jugador, no obstante, no quiere precipitarse. “Vamos paso a paso; lo primero ahora es volver a caminar y seguro que la semana que viene ya podré”. Por ello, su “función” ahora, además de recuperarse, es la de “ayudar desde fuera”. “Mis compañeros, sobre todo Aitor y Enol, saben que estoy con ellos, apoyándoles y a su disposición para lo que sea”, dice.