El Racing se queda compuesto y sin victoria

Si al final el Racing no se clasifica para el playoff de ascenso a Primera no es porque no lo haya intentado. En Zaragoza estuvo a punto dar un importante paso hacia ese objetivo. Sin embargo, entre que llegó al final de su enfrentamiento ante el cuadro maño en inferioridad por la lesión de Nico Serrano cuando los cambios ya estaban realizados y el infortunio en forma de resbalón del portero Cantero en el remate supuso el segundo gol local, se tuvo que conformar con un empate que reducen, y mucho, las opciones racinguistas.



No pudieron empezar peor las cosas para el Racing, que vio cómo el Zaragoza se adelantaba en su primera llegada –un centro desde la derecha que Liso remachó en boca de gol– y estaba a punto de aumenta su renta en la segunda –de nuevo Liso fue el que remató, pero esta vez Cubero rechazó la pelota–. Fue el reflejo del mejor comienzo de partido de la escuadra local, sabedor de que una victoria le daba de manera matemática la continuidad en la categoría.



Poco a poco el cuadro verde, a través de la posesión, fue entrando en el partido y acercándose a la portería rival. Incluso consiguió forzar un puñado de saques de esquina consecutivos que le hicieron advertir al Zaragoza de sus intenciones. Pero no fue hasta pasada la media hora de encuentro cuando dispuso de su mejor ocasión, un disparo de Nico Serrano que se fue ligeramente desviado tras una acción individual que demostró sus intenciones en el duelo.



Después de los mejores minutos del equipo ferrolano, las cosas se tranquilizaron en el tramo final de la primera parte. Solo con alguna imprecisión de cualquiera de los contendientes pudo llegar peligro, pero en realidad las dos escuadras dejaron todo por resolver para la segunda mitad del duelo.

Decorado

Igual que el partido, la segunda parte empezó con el Zaragoza asustando en su primera llegada a la meta rival. Pero quien no asustó, sino que ejecutó en su primera ocasión a la portería contraria tras el descanso, fue el Racing. Fue tras una recuperación de Cubero en campo propio que, después de combinar con dos compañeros, llegó al área rival para centrar hacia un Álvaro Giménez que remachó a gol. Y, cuando no habían pasado ni diez minutos de esta acción, el propio delantero racinguista volvió a rematar desde la frontal el centro que había realizado Nico Serrano.



El nerviosimo de verse en desventaja en el marcador, además de silbado por su público, hizo que el Zaragoza deambulase durante muchos minutos sobre el terreno de juego. La calidad de su plantilla, sin embargo, le permitió generar peligro como en el disparo al larguero de Vaquero, aunque el control de la situación era racinguista.



Pero, llegados al tramo final, la inferioridad numérica a la que se vio condenada el Racing por la lesión de Nico Serrano cuando los cambios ya estaban agotados, permitió al cuadro local apretar más. Y, cuando el triunfo a estaba a la vuelta de la esquina, un resbalón del meta Cantero dejó al cuadro verde compuesto y sin victoria, pero sí con el orgullo de haberlo intentado.