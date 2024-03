El Racing, a por el primer objetivo

Para el Racing siguen estando a tiro los 50 puntos que se estima aseguran la permanencia en Segunda División. No los pudo alcanzar hace unos días en Albacete, pero ahora incluso puede superarlos con una victoria en el partido que lo enfrenta al Elche esta tarde –16.15 horas, A Malata–. Será la manera de garantizar, más de lo que ya está, su continuidad en el fútbol profesional y, a nueve jornadas para el final de la liga regular, comenzar a soñar con objetivos mayores como meterse en un playoff de ascenso a Primera a cuyas plazas se acercará si salda este enfrentamiento con triunfo.



Ganar hoy, además, permitiría al equipo ferrolano sacarse el regusto amargo del último empate, en el que falló dos penaltis que le podían haber dado el triunfo. Además, hará bueno ese resultado, así que su intención es la de dar continuidad al buen nivel que está mostrando últimamente –sobre todo ante rivales de la zona alta– para sumar los tres puntos ante uno de los más firmes candidatos a un ascenso a Primera al que, tras un discreto inicio, parece cada vez más cercano.

Adaptación

Poco a poco el cuadro verde se ha ido adaptando a una nueva identidad que, aun partiendo de la misma idea que en la primera vuelta, presenta matices diferentes por el perfil de los jugadores que han llegado. Tras un proceso de ensamblaje que le hizo estar seis jornadas sin conocer la victoria, ahora la escuadra de la ciudad naval empieza a recuperar su mejor nivel. Además, como hace dos semanas frente al Valladolid, no impide cosechar buenos resultados, que es lo que pretende conseguir esta vez para escalar puestos en la tabla.



A pesar de que la plantilla aún no está al completo, si algo ha demostrado el cuadro verde a lo largo del campeonato es su capacidad para superar cualquier tipo de inconveniente. Así que, aunque es probable que el técnico Cristóbal Parralo dé continuidad al once titular de las últimas semanas, el rendimiento dado en las últimas jornadas confirma que, salga el que salga, el nivel no se resiente. Será la manera de acercarse a un triunfo que, en caso de llegar, dará paso a una etapa mucho más ambiciosa para el equipo ferrolano.