El Racing pone punto final a un curso histórico

Se cierra el telón de la liga regular y para el Racing lo hace con un partido que no pone en juego, ni para bien ni para mal, cosas demasiado importantes. Con la permanencia asegurada hace ya varias semanas y la posibilidad de colarse en los playoff de ascenso a Primera descartada hace unos días, el encuentro que lo enfrenta al Andorra esta tarde –16.15 horas, Estadi Nacional– le brinda al equipo ferrolano la posibilidad de cerrar con una alegría una temporada histórica... y aproximarse a otros objetivos que parecen menores.



Ganar en Andorra tiene su importancia por otras cosas. Por ejemplo, porque le puede hacer acabar en mejor o peor posición que la octava que ostenta ahora, algo que influye en la cantidad económica que recibe por su clasificación. Pero además porque está en juego la profesionalidad y el orgullo propio de cada futbolista, que tratará de ganar este partido para irse de vacaciones con la satisfacción de haber cerrado el campeonato de una manera bastante satisfactoria.



Enfrente, el rival, el Andorra, está en una situación parecida a la del equipo ferrolano, porque la semana pasada certificó su descenso a Primera RFEF. Así que lo único que se juega en e partido de esta tarde es el despedirse de su afición de la mejor manera posible, con una satisfacción que ha un poco más llevadero el mal trago de perder la categoría de plata.

Minutos

Que en el partido no haya nada importante en juego favorece la posibilidad de que haya variaciones en el once titular. Así que los que menos minutos han tenido a lo largo del campeonato podría tener la ocasión de participar. De todas maneras, no parece probable que el cambio sea radical sino que, como fueron los partidos de la Copa del Rey, lo más probable es que haya una alineación en la que se mezclen titulares habituales y suplentes en casi todas las jornadas.



Lo que está claro es que este será el punto final a una temporada que será histórica por haber superado su mejor marca de puntos en la categoría. Y, además, porque lo realizado pretende servir de advertencia de lo que el cuadro verde puede ser capaz de hacer en próximas campañas.