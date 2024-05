Racing: mientras haya opciones...

Aunque asegurar cuanto antes la permanencia era el objetivo con el que el Racing hizo frente a la temporada de retorno a Segunda, tan bien le fueron las cosas casi todo el campeonato que la posibilidad de meterse en el playoff de ascenso a Primera pareció al alcance de la mano. Sin embargo, la irregularidad mostrada en la segunda vuelta y, sobre todo, las tres derrotas que viene de encadenar han enfriado esta opción. El caso es que, a cuatro jornadas para el final de la liga regular, el equipo ferrolano sigue con opciones, pero para ello tiene que volver a ganar, empezando por el partido que lo enfrenta al Alcorcón esta tarde –16.15 horas, A Malata–.



Son varias las cosas que el grupo verde tiene que corregir para recuperar el nivel que dio durante buena parte de la temporada. Por ejemplo, la poca seguridad defensiva que lo lleva a no haber sido capaz de dejar su portería a cero más que cuatro veces en lo que va segunda vuelta y que traduce en errores que cuestan goles. Pero también la falta de efectividad ante la meta contraria, porque el cuadro racinguista no ha sido capaz de marcar en los tres últimos encuentros y no ve portería con tanta facilidad como en la primera vuelta, en la que sobre todo en casa era un rival casi intratable para todos los rivales que visitaban el campo de A Malata.

Necesidad

De todas maneras, lo visto en las tres últimas jornadas, en las que el Racing hizo merecimientos para lograr una victoria que no solo se le escapó, sino que terminó sonriendo al rival, permiten un cierto optimismo. Así que, si el cuadro verde hace bien las cosas que ya demostró que sabe realizar, la posibilidad de sumar los tres puntos estará más cercana.



En esta ocasión la escuadra que visita el recinto de la ciudad naval es un Alcorcón que está inmerso en la lucha por mantenerse en Segunda. Ambos equipos coincidieron en Primera RFEF la temporada pasada y ahora acusan lo largo que es el campeonato de la categoría de plata, sumado a la tensión de la campaña pasada. Así que el cuadro verde prevé un rival que se replegará en su parcela defensiva para, a partir de ahí, buscar la contra y crear peligro al adversario.