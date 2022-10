El Racing se mantiene en el liderato tras ganar al Talavera

Un gol de Manu Justo cerca del descanso reflejó la superioridad de equipo ferrolano ante un rival que apenas inquietó

Sigue siendo el Racing el mejor equipo del grupo 1. La victoria que consiguió sobre el Talavera (1-0) le permite mantenerse en el liderato a la espera de que el Linares Deportivo no sea capaz de derrotar al Pontevedra por dos o más goles de diferencia. No fue, ni mucho menos, el mejor partido realizado por el equipo ferrolano en lo que va de campeonato, pero la fiabilidad que volvió a demostrar le permitió sumar otros tres puntos que, eso sí, no tuvieron demasiada discusión.